Un escroc britannique arrêté en Belgique, recherché par la France

BRUXELLES (AP) – Un escroc britannique faisant l’objet d’un documentaire sur Netflix a été arrêté en Belgique après avoir fui la France voisine, où il avait blessé deux policiers, ont annoncé les autorités.

Robert Hendy-Freegard, 51 ans, devait comparaître samedi devant un juge belge, au lendemain de son arrestation sur une autoroute à Grand-Bigard, à l’est de Bruxelles, a annoncé la police fédérale belge.

Hendy-Freegard était en fuite depuis la semaine dernière, lorsqu’il a heurté deux policiers avec sa voiture alors qu’il fuyait une descente de police à son domicile dans le village de Vidaillat, dans le centre de la France.

Gilles Blondeau, porte-parole du parquet de l’arrondissement de Halle-Vilvorde, a déclaré samedi qu’« il y a environ une semaine, la personne en question devait subir un contrôle par la police et il a pris la fuite. Il a également frappé deux policiers, dont l’un a été très grièvement blessé.

La France avait émis un mandat d’arrêt européen. Les procureurs du pays ont ouvert une enquête pour “tentative de meurtre” sur des policiers.

Blondeau a déclaré que Hendy-Freegard avait été localisé grâce à la plaque d’immatriculation de son véhicule.

“La police routière de Flandre orientale a pu intercepter l’homme à Grand-Bigard, et il s’est avéré qu’il s’agissait bien de cette personne et du véhicule recherché”, a-t-il déclaré.

Le service de streaming Netflix a publié cette année un documentaire intitulé “The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman” sur la vie de Hendy-Freegard. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l’escroc a ruiné de nombreuses vies en se faisant passer pour un agent infiltré du MI5 en Europe. Il a passé 10 ans à manipuler émotionnellement ses victimes pour qu’elles lui donnent leur argent, leur confiance et finalement leur liberté en s’enfuyant avec lui, selon Netflix.

Arrêté en 2002, Hendy-Freegard a été reconnu coupable d’enlèvement, de vol et de tromperie et condamné à la prison à vie en 2005 au Royaume-Uni. Il a fait appel de la condamnation pour enlèvement et a vu sa peine réduite à neuf ans. Il est sorti de prison en 2009.

D’après le documentaire de Netflix, il vivait ces dernières années en France, où il élevait des chiens.

The Associated Press