Un escroc albanais expulsé des poses britanniques devant Lamborghini à 70 000 £ alors qu’il fait étalage de sa richesse après s’être faufilé dans le pays

Un escroc albanais extradé du Royaume-Uni pour purger une peine pour un violent raid d’invasion de domicile est de retour en Grande-Bretagne – posant sur les réseaux sociaux avec sa supercar Lamborghini.

Aleksander Vishaj, 33 ans, a été expulsé du Royaume-Uni en 2021 pour faire face à des accusations de cambriolage et de dommages criminels en Allemagne.

Vishaj, 33 ans, posant avec la supercar immatriculée en Grande-Bretagne Crédit : Le Soleil

Aleksander Vishaj pose dans sa Lamborghini Gallardo Spyder d’une valeur de 70 000 £ Crédit : Le Soleil

Vishaj a été expulsé du Royaume-Uni mais semble s’y être faufilé Crédit : Le Soleil

L’escroc albanais Aleksander Vishaj montre sa supercar Lamborghini Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Il y a purgé trois mois de prison avant d’être renvoyé en Albanie et aurait dû être exclu de la Grande-Bretagne après une répression criminelle étrangère.

Mais le flash, le rappeur en herbe est de retour et plus effronté que jamais en se faisant appeler le «roi de TikTok» sur le site où il se vante de vivre comme une rock star au Royaume-Uni.

Le cambrioleur condamné Vishaj, 33 ans, affirme avoir renoncé au crime et insiste sur le fait qu’il finance son style de vie au champagne en tant que joueur de poker professionnel, vidéaste et “conférencier motivateur”.

Et il a fait étalage de sa richesse en portant des vêtements de créateurs en montrant sa Lamborghini Gallardo Spyder immatriculée au Royaume-Uni d’une valeur de 70 000 £.

Il n’était pas clair si l’escroc souriant conduisait actuellement la voiture de sport blanc perle de 10 ans de 195 mph qui peut passer de 0 à 60 mph en 4,2 secondes.

Des vérifications solaires des dossiers automobiles du gouvernement ont montré que la voiture de rêve est en état de marche jusqu’en août de cette année – mais n’est pas taxée ni assurée pour être conduite sur les routes britanniques.

RAPIDE ET FURIEUX

Vishaj a publié la semaine dernière une vidéo d’un luxueux appartement de grande hauteur à Londres sur une bande-son de rap, appelant au soutien de ses compatriotes albanais dans un jeu de poker en ligne.

Il a ensuite perdu le match contre un riche Arabe après que son frère Dorian ait déclaré en ligne qu’il était si confiant dans les prouesses de jeu de son frère qu’il brûlerait sa Mercedes de 54 000 £ en direct si Vishaj perdait.

Dorian a tenu parole et a publié des images en direct de lui-même incendiant la voiture regardée par son frère basé à Londres dans une vidéo TikTok en écran partagé.

Le rituel bizarre – mis en scène dans leur ville natale de Kukes, dans le nord de l’Albanie – était un exemple de Dorian agissant comme un engagement traditionnel “besa” montrant qu’il tient ses promesses et qu’il est un homme d’honneur.

La source de revenus du riche Dorian était inconnue, mais rien n’indiquait qu’il était impliqué dans le crime.

Le profil élevé de fanfarons fanfarons similaires sur TikTok alimente un flot de migrants en provenance d’Albanie – alors que les trafiquants d’êtres humains annoncent ouvertement leur commerce meurtrier sur le site de médias sociaux.

On pense qu’il a utilisé un faux passeport pour rentrer au Royaume-Uni par avion ou par ferry après être entré légalement dans un pays de l’UE dans le cadre d’un programme d’exemption de visa.

Et il fait partie des dizaines d’autres criminels qui défient une série de tentatives ratées du ministère de l’Intérieur pour expulser les indésirables – et les empêcher de revenir une fois expulsés.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré avoir expulsé avec succès 1 400 criminels d’Albanina depuis 2021.

Une porte-parole a déclaré: “Nous travaillons en étroite collaboration avec des pays d’Europe et du monde pour accélérer le renvoi des personnes n’ayant aucun droit légal d’être au Royaume-Uni.”

HELLBANIANZ

Les gangs albanais ont pris le pouvoir au Royaume-Uni au cours des deux dernières décennies. prendre le contrôle du marché de la cocaïne du pays.

Leur modèle commercial est basé sur le fait d’être ” bon marché et rapide ” et des initiés ont déclaré au Sun que les gangs cherchaient à gagner de l’argent et à éviter les conflits lorsque cela était possible.

L’un des gangs les plus infâmes à se développer est The Hellbanianz, qui est basé sur le domaine Gascoigne à Barking,

Londres est.

Les membres de gangs publient souvent des vidéos sur les réseaux sociaux montrant leur argent, leurs bijoux et leurs moteurs flash.

La Mercedes a été incendiée dans le cadre d’un rituel bizarre 1 crédit

Dorian a semblé incendier sa propre voiture après que son frère ait perdu une partie de poker 1 crédit