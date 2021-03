Un fraudeur a été inculpé d’accusations fédérales pour son rôle présumé dans l’escroquerie de centaines de milliers de dollars à des donateurs qui pensaient donner à un groupe Black Lives Matter, empochant les fonds pour lui-même.

L’homme de l’Ohio, Sir Maejor Page, 32 ans, a été giflé de quatre chefs d’accusation au niveau fédéral cette semaine, a annoncé vendredi le DOJ dans un communiqué, l’accusant d’avoir fait « Fausses déclarations » aux contributeurs du faux groupe BLM, présenté comme un organisme de bienfaisance exonéré d’impôt basé à Atlanta, en Géorgie. Les responsables affirment qu’il a finalement gagné plus de 450 000 dollars.

« Page est accusé d’avoir utilisé des tensions et des incertitudes sans précédent en raison de troubles civils généralisés et d’une pandémie mondiale pour remplir son propre compte bancaire », a déclaré l’agent spécial du FBI en charge Eric B. Smith.

Page aurait acheté des maisons, voyagé et dépensé l’argent d’autres personnes pour acheter des articles de luxe pour lui-même, le tout sur le dos de personnes assidues, croyant qu’elles faisaient un don à une bonne cause.

Initialement arrêté par le FBI en septembre dernier, Page aurait créé le groupe Black Lives Matter of Greater Atlanta (BLMGA) début 2016, date à laquelle il a été officiellement enregistré en tant qu’organisation à but non lucratif. Cependant, alors que le statut d’organisme de bienfaisance exonéré d’impôt du groupe a été révoqué par les autorités géorgiennes en 2019 après que Page n’ait pas soumis les formulaires appropriés pendant trois années consécutives, il a continué à récolter de l’argent, disant aux donateurs lors de discussions privées que leurs fonds seraient «Utilisé pour lutter contre les injustices raciales et sociales», selon le DOJ. Une grande partie de cette collecte de fonds a été effectuée via Facebook, qui ignorait que la société à but non lucratif du groupe avait été dissoute.

« En conséquence, la page Facebook de BMLGA a continué d’être affichée en tant qu’organisation à but non lucratif avec un bouton de don jusqu’à la fin septembre 2020, et Facebook a continué à collecter et à disperser les prétendus dons de bienfaisance tous les deux mois », le ministère a continué.

Page aurait alors pris ces fonds et soufflé « Une partie substantielle » sur les dépenses personnelles, y compris les vêtements, les divertissements, les chambres d’hôtel et – pour la plus grande somme – les biens qu’il avait l’intention de faire sa résidence personnelle. Il aurait dissimulé ce dernier achat en mettant son titre sous le nom «Hi Frequency Ohio» tout en concluant également un accord de non-divulgation avec le vendeur afin de garder secrète son implication et son utilisation de l’argent des donateurs.

Une plainte pénale déposée contre Page plus tôt cette semaine montre que le gouvernement a saisi plus de 250 000 $ de confiscations sur un compte de Bank of America sous le nom de BLMGA, ainsi que la propriété achetée avec le produit.

Bien qu’il ait depuis été libéré moyennant une caution de 10 000 dollars, selon une filiale de l’Ohio ABC, il risque jusqu’à 20 ans de prison pour chacun des quatre chefs d’accusation, ainsi que des centaines de milliers de dollars d’amendes. Sa prochaine audience au tribunal est prévue pour le 17 mars.

