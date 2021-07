Un escrimeur américain accusé d’inconduite sexuelle atteint Tokyo

TOKYO – Un escrimeur olympique américain faisant l’objet d’une enquête pour des allégations d’inconduite sexuelle participe aux Jeux olympiques de Tokyo mais fait face à des restrictions que ses avocats jugent arbitraires et inutiles, selon une plainte obtenue par USA TODAY Sports.

Le Comité olympique et paralympique des États-Unis (USOPC) et USA Fencing affirment que les restrictions sont une question de sécurité.

Alen Hadzic, l’escrimeur de 29 ans, a été temporairement suspendu en juin par le US Center for SafeSport après que trois femmes ont déclaré aux enquêteurs que Hadzic avait commis une inconduite sexuelle à leur encontre entre 2013 et 2015, selon la plainte déposée auprès de l’USOPC.

Un arbitre a annulé la suspension temporaire le mois dernier, permettant à Hadzic de rejoindre l’équipe olympique américaine d’escrime. Cependant, USA Fencing restreint les déplacements de Hadzic à Tokyo, notamment en l’obligeant à rester dans un hôtel pendant que l’équipe est au village olympique, selon la plainte. Hadzic demande à l’USOPC de lever immédiatement les mesures avec la cérémonie d’ouverture des Jeux prévue vendredi.

Une audience d’arbitrage est provisoirement fixée à jeudi, a déclaré l’avocat Michael Palma, qui représente Hadzic.

Palma dit que USA Fencing est au courant des allégations faites par les trois femmes « depuis des années » et n’a jamais mis de restriction en place pour Hadzic alors qu’il a concouru partout dans le monde avec des équipes d’USA Fencing. Les actions ont été caractérisées par USA Fencing dans le cadre d’un « plan de sécurité », selon la plainte.

USA Fencing et l’USOPC ont refusé de commenter, citant l’enquête en cours.

Hadzic a nié les allégations d’inconduite sexuelle lors d’un entretien téléphonique avec USA TODAY Sports.

« Franchement, ce sont des contrevérités », a déclaré Hadzic. « Ils ne sont tout simplement pas vrais. »

Lors d’une audience d’arbitrage le 28 juin demandée par Hadzic, SafeSport a présenté des preuves et des arguments selon lesquels Hadzic a commis une inconduite sexuelle contre trois femmes lors d’incidents distincts entre 2013 et 2015, en violation du code SafeSport.

SafeSport, qui a ouvert ses portes en mars 2017 pour enquêter sur les abus sexuels dans les sports olympiques, a fourni un rapport supplémentaire selon lequel Hadzic avait violé le même code en 2019, ce qui a amené USA Fencing à le placer en probation jusqu’à la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo, selon la plainte.

La juge Sherrie L. Krauser, qui a présidé l’audience d’arbitrage, a levé la suspension et, selon les documents, a déclaré : « Je trouve que la ‘suspension temporaire’ est inappropriée aux allégations. Plus précisément, je trouve que l’absence de toute allégation d’inconduite au cours des deux dernières années, la surveillance continue de la probation de USA Fencing et la réglementation stricte des membres de l’équipe olympique américaine offrent des garanties suffisantes pour la « sécurité ou le bien-être » des autres de lever la suspension temporaire.

« De plus, je ne pense pas qu’il soit probable que la participation continue de (M. Hadzic) soit préjudiciable à la réputation des États-Unis ou de son sport. Pour ces raisons, je conclus que la suspension temporaire est levée car non justifiée par les faits et les circonstances des allégations. »

Krauser a confirmé une directive qui interdit à Hadzic de contacter les trois femmes et a reporté une décision finale jusqu’à ce qu’une audience complète puisse avoir lieu. Une date pour l’audience complète n’était pas indiquée dans la plainte.

Après la décision de Krauser, USA Fencing a émis à Hadzic un « avis » décrivant les restrictions qui seraient en place pour lui pendant les Jeux olympiques, selon la plainte. USA Fencing a stipulé que Hadzic se rendrait à Tokyo le 18 juillet, deux jours après ses coéquipiers.

« Fondamentalement, (USA Fencing) veut cacher M. Hadzic et l’empêcher de participer à l’expérience olympique qu’il a légitimement méritée », ont écrit ses avocats dans la plainte. « (USA Fencing) déclare qu’ils sont tenus de séparer M. Hadzic de l’expérience olympique afin » d’augmenter la sécurité physique et émotionnelle des parties tout au long d’une enquête, de soutenir un processus juste et neutre et d’aider à prévenir les comportements de représailles de la part de tous. des soirées. »

Mais la plainte note que Hadzic est la seule partie à Tokyo impliquée dans l’enquête et soutient que les restrictions « sont simplement destinées à sanctionner M. Hadzic pour être impliqué dans une enquête en cours par SafeSport ».

Hadzic a déclaré qu’il était resté seul pendant les repas d’équipe, mais que l’accueil avait été plus chaleureux que prévu.

« Je ne savais pas à quoi ressemblerait l’atmosphère jusqu’à ce que je vienne ici, puis quand je suis arrivé au centre d’entraînement, tous les entraîneurs m’ont serré la main et m’ont félicité d’avoir fait l’équipe », a déclaré Hadzic. « Tous les tireurs dont je pensais qu’ils auraient peur de parler avec moi, tous sont venus vers moi et m’ont dit bonjour. Même les femmes. »

L’une des femmes qui ont signalé Hadzic pour inconduite sexuelle l’a fait en 2013 alors qu’elles fréquentaient toutes deux Columbia et concouraient pour l’équipe d’escrime de l’école, a confirmé Hadzic. Il a été suspendu de l’école pendant un an à la suite d’une enquête du titre IX.

Une autre femme a déclaré avoir dit à un enquêteur de SafeSport que Hadzic l’avait pelotée en 2015. La femme a déclaré à USA TODAY Sports qu’elle et une coéquipière d’escrime à Columbia rentraient chez elles à pied lorsque Hadzic s’est arrêté dans une voiture et leur a demandé de revenir chez lui. Elle a dit qu’elle était au courant de la précédente allégation d’inconduite sexuelle contre Hadzic et qu’elle avait accepté d’aller chez lui uniquement parce que son amie voulait y aller et qu’elle ne voulait pas que son amie soit seule.

La politique de USA TODAY Sports est de ne pas identifier les individus qui allèguent une inconduite sexuelle, même dans les cas où les allégations n’atteignent pas le niveau d’un crime.

« Je pense qu’un cas suffit pour que vous ne soyez pas autorisé à concourir aux f —— Jeux olympiques », a déclaré la deuxième femme à USA TODAY Sports. « Cela vous fait vraiment vous demander jusqu’où quelqu’un doit aller pour ne pas être en mesure de rivaliser. »

Hadzic, qui vit dans le New Jersey et depuis 2016 a représenté les États-Unis dans plusieurs événements, est l’athlète remplaçant de l’épée masculine. En tant que remplaçant, il ne concourra que si l’un de ses coéquipiers n’est pas en mesure de le faire.

La compétition d’épée masculine débutera dimanche.

Kris Ekeren, PDG de USA Fencing, a déclaré que USA Fencing n’avait pas le pouvoir de prendre des mesures après que SafeSport a lancé son enquête sur Hadzic, selon la plainte qui comprenait le contenu d’un e-mail qu’Ekeren a envoyé à Hadzic le 13 juillet. Son e-mail indiquait que SafeSport la compétence exclusive sur les allégations empêche USA Fencing de mener des procédures disciplinaires parallèles ou d’imposer ses propres sanctions qui empêcheraient Hadzic de participer aux Jeux de Tokyo.

« Néanmoins, les athlètes de l’équipe ont exprimé des inquiétudes pour leur sécurité et leur bien-être découlant de votre présence, qui, selon eux, est susceptible d’affecter négativement leurs capacités mentales et émotionnelles à se préparer et à concourir aux plus hauts niveaux requis pour réussir aux Jeux Olympiques », lire l’e-mail d’Ekeren à Hadzic. «Plusieurs ont demandé à USA Fencing de mettre en place des mesures pour assurer leur sécurité et minimiser les distractions lors de l’entraînement et de la compétition. En conséquence, USA Fencing, en collaboration avec l’USOPC, mettra en œuvre un plan de sécurité pour les prochains Jeux Olympiques.

Hadzic a déclaré que séjourner dans un hôtel situé à 25 minutes en voiture du village olympique avait miné son expérience et sa préparation.

« Je n’ai pas l’expérience que j’ai gagnée », a-t-il déclaré.