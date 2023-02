Un équipage canadien aide à secourir une femme coincée dans les décombres du tremblement de terre en Turquie pendant 5 jours

Les sauveteurs ont crié “Dieu est grand” et se sont étreints vendredi après avoir libéré une femme qui était piégée pendant cinq jours dans les décombres d’un immeuble effondré en Turquie ravagée par le tremblement de terre.

Des journalistes de la CBC étaient sur les lieux dans la ville d’Adiyaman, dans le sud-est du pays, lorsque la femme a été extraite des décombres, munie d’un masque à oxygène, placée sur une civière et transportée vers une ambulance.

La femme était coincée sous une porte du bâtiment dans une poche d’air, ce qui a permis aux sauveteurs de lui parler et de lui fournir de la nourriture et de l’eau.

“C’est arrivé lundi. Elle est dans ce bâtiment depuis des jours, glaciale … ​​et maintenant elle a été libérée, la dernière survivante de ce tremblement de terre. Vraiment juste une chose miraculeuse à voir”, a déclaré Briar Stewart de CBC.

Plus de 100 heures après qu’un puissant tremblement de terre a frappé des villes de Turquie et de Syrie, les secouristes ont continué à tirer d’autres survivants des décombres, dont cette femme dans la ville turque d’Adiyaman vendredi. (Radio-Canada)

L’équipe de recherche et de sauvetage en milieu urbain de Burnaby, des volontaires qui se sont envolés pour la Turquie mardi après avoir obtenu le feu vert du consulat de Turquie à Vancouver, était également sur les lieux. L’équipe a apporté avec elle des caméras de haute technologie pour aider à retrouver les survivants.

Les sauveteurs ont tiré plusieurs personnes vivantes d’autres vestiges de bâtiments brisés vendredi, certaines qui ont survécu plus de 100 heures piégées sous du béton concassé dans le froid glacial après qu’un tremblement de terre catastrophique a frappé la Turquie et la Syrie tôt lundi, tuant plus de 22 000 personnes.

Les sauvetages apportent des moments de joie éphémères

Dans la ville turque de Gaziantep, l’adolescent Adnan Mohammet Korkut a été tiré des décombres d’un immeuble effondré vendredi matin.

Les sauveteurs s’étreignent après avoir tiré une femme vivante des décombres du tremblement de terre à Adiyaman, en Turquie, vendredi. (Radio-Canada)

Jeudi à Adiyaman, des équipes de secours ont sorti Yagiz Komsu, quatre ans, des décombres de sa maison. Ils ont ensuite réussi à sauver sa mère, Ayfer Komsu, qui a survécu avec une côte fracturée, selon la télévision HaberTurk, qui a diffusé le sauvetage en direct.

Ailleurs, la télévision HaberTurk a déclaré que les sauveteurs avaient identifié neuf personnes piégées dans les restes d’un immeuble de grande hauteur à Iskenderun et en avaient retiré six vendredi, dont une femme qui a fait signe aux passants alors qu’elle était emportée sur une civière.

Le bâtiment n’était qu’à 200 mètres de la mer Méditerranée et a évité de justesse d’être inondé lorsque le tremblement de terre massif a envoyé de l’eau dans le centre-ville.

Il y avait encore d’autres histoires : Un couple marié a été tiré des décombres à Iskenderun après avoir passé 109 heures enterré dans une petite crevasse. Une équipe allemande a déclaré avoir travaillé pendant plus de 50 heures pour dégager une femme des décombres d’une maison à Kirikhan.

Dans la ville durement touchée de Kahramanmaras, deux sœurs adolescentes ont été sauvées et une vidéo de l’opération a montré un secouriste jouant une chanson pop sur son smartphone pour les distraire.

Même si les experts disent que les personnes piégées peuvent vivre une semaine ou plus, les chances de trouver des survivants diminuent.

Les sauvetages de vendredi ont fourni des moments fugaces de joie et de soulagement au milieu de la misère et des difficultés qui sévissent dans la région brisée, où les morgues et les cimetières sont submergés et les corps gisent enveloppés dans des couvertures, des tapis et des bâches dans les rues de certaines villes.

Quelque 12 000 bâtiments en Turquie se sont effondrés ou ont subi de graves dommages, selon le ministre turc de l’environnement et de l’urbanisme, Murat Kurum.