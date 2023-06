Un épisode inédit de l’une des comédies britanniques les plus appréciées de la BBC sera diffusé pour la première fois en 40 ans

La série emblématique de la BBC Blackadder fera son retour à la télévision avec un épisode spécial.

Le 40e anniversaire de Blackadder est ce mois-ci et pour marquer le jalon, la chaîne UKTV Gold diffuse deux documentaires.

Le spectacle, qui mettait en vedette Sir Tony Robinson, est souvent cité comme le meilleur spectacle humoristique de Grande-Bretagne.

Rowan Atkinson restera également à jamais dans les mémoires pour son interprétation d’Edmund Blackadder, l’anti-héros grincheux et sarcastique qui cherche constamment le pouvoir.

Blackadder: The Lost Pilot verra Tony, 76 ans, découvrir l’épisode pilote jamais vu auparavant.

En taquinant le documentaire, Gold a déclaré: «Le voyage de Tony le ramène dans le temps pour découvrir où Blackadder a vraiment commencé et pour découvrir l’histoire de l’épisode pilote Blackadder de 1982 jamais diffusé auparavant.

« C’est une histoire personnelle pour Tony – Baldrick a défini sa carrière et jouer le personnage a transformé sa vie. Mais Tony n’a pas joué Baldrick dans le pilote [Philip Fox did]. Et il y a tellement de choses sur les débuts de Blackadder qu’il ne sait pas.

L’émission se terminera avec la projection de l’épisode pilote pour que les téléspectateurs puissent en profiter.

Poursuivant les festivités, Gold diffusera des épisodes des quatre séries tout au long du mois de juin.

Parlant de l’émission spéciale, Sir Tony a déclaré: «Blackadder occupe une place spéciale dans le cœur de la nation et dans le mien aussi.

« Je suis ravi de faire partie de ses célébrations du 40e anniversaire de l’or. C’était merveilleux de retourner là où tout a commencé et de discuter avec certains des plus grands noms de la comédie qui ont rendu tout cela possible.

L’épisode sera diffusé le jeudi 15 juin à partir de 21h sur Gold.

