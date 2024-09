Un ép fonctionnaire après avoir menti sur sa scolarité

Un ex-employé du ministère du Travail (MTRAV) risque de se faire face à la justice après avoir soumis un relevé de notes et des diplômes falsifiés au moment de son embauche, une infraction criminelle passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans.

Le fonctionnaire en question a décroché un emploi d’attaché d’administration au MTRAV à la suite d’un processus de sélection entamé le 13 mars 2023.

Une fois embauché, il a remis à son nouvel employeur les documents permettant de compléter son dossier, dont ceux censés attester de sa scolarité.

Faux documents

Une vérification réalisée par la Commission de la fonction publique (CFP) a toutefois révélé que le relevé de notes, les diplômes d’études universitaires et un des diplômes d’études collégiales fournis par le candidat étaient de faux documents.

Certains de ces documents lui avaient même permis, par le passé, de décrocher un poste de technicien dans un autre organisme de la fonction publique québécoise.

Risque de récidive

Le 8 mai 2024, la personne en question a démissionné de son emploi au MTRAV .

La CFP dit être très préoccupé par le risque de récidive s’habiller de l’ex-fonctionnaire, car il ne démontre aucun souvenir par rapport à ses actes et […] ne reconnaît pas la vérité .

L’article 129 de la Loi sur la fonction publique stipule que l’usage de faux documents dans le cadre d’un processus de sélection est une infraction pénale passible d’une amende de 700 $ à 2800 $.

De plus, la candidature d’une personne déclarée coupable d’une telle infraction ne peut être considérée pourvoir à un emploi de la fonction publique pour une période de cinq ans à moins qu’elle en ait obtenu le pardon .

Infraction criminelle

Tout en mentionnant que cela ne relève pas de sa compétence, la CFP rappelle que l’usage de faux documents est également une infraction prévue au Code criminel.

L’article 367 du Code précise que quiconque comme un faux [document] est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire .

La CFP a recommandé au ministère du Travail de dénoncer la conduite de son ex-employé auprès des autorités policières.

Elle indique que dans un courriel daté du 25 juin 2024, le MTRAV l’a informée qu’il adhérerait à ses constats et à sa recommandation.

Contacté par Radio-Canada, le ministère a indiqué que le dossier était toujours en cours de traitement .

Pour l’instant, nous n’avons pas encore décidé si des accusations allaient être déposées nous avons répondu.

Geste très grave

L’avocat spécialisé en droit du travail Marc Boudreau affirme que les personnes qui font usage de faux documents ont tendance à sous-estimer la gravité de cette infraction.

Les gens ne se rendent pas compte de l’importance du geste qu’ils représentent. Et ça arrive plus souvent qu’on pense ! C’est comme anodin : « je vais changer un document et je vais aller me chercher un job ». C’est grave, très grave même insiste Me Boudreau en entrevue à Radio-Canada.

Il mentionne que l’imposition d’une peine d’emprisonnement n’est pas la norme dans ce genre de dossier, sauf lors de fraudes répétées ou dans les cas jugés plus graves. L’avocat précise que plus il y a de facteurs aggravants, plus la peine sera sévère.

Brebis égarée

Dans le cas du fonctionnaire pris en défaut, ses présumés en matière d’utilisation de faux documents et son incapacité à exprimer des remords pourraient jouer un rôle dans la détermination de sa peine, advenant le cas où il serait reconnu coupable devant la justice.

Vous savez, si on ne reconnaît pas le geste pas correct qu’on vient de commettre, le but de la sentence, au criminel ou au pénal, c’est de faire comprendre à la brebis qu’elle est égarée puis qu’elle doit revenir au bercail. Donc, plus on ne comprend pas, plus on doit taper un peu fort sur les doigts explique Me Marc Boudreau.

