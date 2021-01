Bien qu’il soit assigné à résidence et en attente d’extradition vers Miami, un homme d’affaires colombien prétendant être un envoyé vénézuélien en Iran a pris la décision inhabituelle d’essayer de rejeter son acte d’accusation américain de blanchiment d’argent sans être détenu ici.

Alex Saab, recherché par les autorités fédérales à Miami pour escroquerie de 350 millions de dollars au gouvernement vénézuélien en payant des fonctionnaires pour obtenir des contrats de construction, a déposé la requête par l’intermédiaire de son équipe juridique alors qu’il attend son extradition après son arrestation au Cap-Vert, le nation insulaire au large de la côte ouest de l’Afrique.

Dans les documents judiciaires, les avocats de Saab affirment qu’il ne peut pas être inculpé aux États-Unis parce qu’il jouit de l’immunité diplomatique et qu’il était en mission vénézuélienne en Iran liée à un effort de secours contre le COVID-19 lorsqu’il a été arrêté en juin sur un Interpol. notice »émis par les autorités américaines.

Les documents déposés à la cour fédérale de Miami comprennent des traductions de documents montrant la désignation officielle de Saab en tant qu’envoyé vénézuélien en Iran ainsi que la correspondance entre des responsables du gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro et des responsables iraniens au sujet de sa mission de secours contre le coronavirus. Les documents incluent également une correspondance entre Maduro et un responsable iranien concernant les expéditions de pétrole iranien au Venezuela.

«Cette poursuite présente une violation alarmante des obligations internationales des États-Unis et de la loi sur les relations diplomatiques, qui oblige les tribunaux à respecter ces obligations», a écrit l’équipe juridique de Saab dans la requête déposée jeudi pour rejeter son acte d’accusation. «L’accusé émouvant, Alex Nain Saab Moran, est un diplomate du Venezuela et a été arrêté sur l’insistance du gouvernement au Cap-Vert, alors qu’il était en mission diplomatique et humanitaire pour obtenir des médicaments et des fournitures pour la bataille du Venezuela contre le COVID-19.

L’équipe juridique de Saab a également soutenu dans des documents judiciaires que l’homme d’affaires colombien n’avait pas commis de blanchiment d’argent aux États-Unis et a déposé une requête connexe contestant son statut de «fugitif» dans l’affaire pénale à Miami. Saab avait été emprisonné au Cap-Vert, mais grâce à ses efforts juridiques, il a été autorisé cette semaine à être placé en «résidence surveillée» alors qu’il risquait d’être extradé vers Miami.

L’histoire continue

Le bureau du procureur américain à Miami a refusé de commenter la décision légale de Saab, affirmant que les procureurs répondraient lors d’un dépôt au tribunal prévu le 22 février. mis en accusation pour blanchiment d’argent.

Le leader vénézuélien Nicolás Maduro lors d’une conférence de presse à Caracas le 8 décembre 2020.

Saab est politiquement proche de Maduro et lutte contre son extradition vers Miami avec le soutien du gouvernement vénézuélien. Saab fait partie des derniers accusés à être arrêtés dans le cadre d’une série d’affaires de corruption et de blanchiment d’argent déposées aux États-Unis qui accusent des dizaines de fonctionnaires, d’hommes d’affaires et d’avocats vénézuéliens actuels et anciens d’avoir volé des milliards de dollars au gouvernement vénézuélien et à ses société pétrolière publique PDVSA.

Saab a été inculpé avec le ressortissant colombien Alvarado Pulido Vargas, un fugitif, pour avoir payé des fonctionnaires du gouvernement vénézuélien pour obtenir des contrats pour fournir des matériaux de construction pour des projets de logements à faible revenu, selon un acte d’accusation déposé par les procureurs fédéraux Michael Nadler et John Romano.

Saab et Vargas ont versé des pots-de-vin «pour obtenir des avantages commerciaux indus» de la part de représentants du gouvernement vénézuélien, selon l’acte d’accusation. À leur tour, les deux hommes ont été payés en dollars américains par le système de change de devises du gouvernement vénézuélien « sur la base de factures et de documents faux et frauduleux pour des marchandises qui n’ont jamais été importées au Venezuela », indique l’acte d’accusation.

Les procureurs fédéraux cherchent à confisquer 350 millions de dollars des actifs de Saab et ont déjà saisi environ 12 millions de dollars sur ses comptes bancaires américains au cours des deux années précédentes.

Alors que Saab jouit d’une grande visibilité en Amérique du Sud, il a également noué une relation discrète avec un professeur de l’Université de Miami qui a été impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent sans rapport avec la Floride du Sud.

L’ancien professeur de l’UM Bruce Bagley a plaidé coupable l’année dernière à deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent pour avoir aidé Saab à détourner 2,5 millions de dollars de fonds illicites d’une société alimentaire contrôlée par l’homme d’affaires colombien entre 2017 et 2018.

Bagley, qui est considéré comme un expert de la criminalité et du blanchiment d’argent en Amérique latine, a déposé les virements de Saab à l’étranger sur le compte bancaire de sa société de conseil, puis a envoyé la plupart de l’argent à une entreprise inconnue, selon des sources fédérales chargées de l’application de la loi. Sur le total, Bagley a conservé environ 300 000 $ en honoraires et doit rembourser la majeure partie de cet argent, selon une ordonnance du tribunal. L’ancien professeur UM devrait être condamné en avril.

En 2019, le département du Trésor américain a sanctionné Saab pour avoir prétendument profité d’un contrat sans appel d’offres pour importer de la nourriture au Venezuela pour le gouvernement socialiste de Maduro – l’accord même dans lequel Bagley a consulté Saab, ont déclaré des sources au Miami Herald.

L’année suivante, Saab a été inculpé devant le tribunal fédéral de Miami pour complot en vue de blanchiment d’argent et de multiples chefs d’accusation liés à un programme de logement public géré par Maduro. (En mars 2020, le président vénézuélien a lui-même été inculpé dans une affaire de complot de trafic de drogue non liée à des terroristes désignés par les États-Unis en Colombie.)