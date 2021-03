Un envoyé saoudien conteste le rôle du prince héritier dans le meurtre de Khashoggi

Une fois à l’intérieur, a-t-il dit, il est mort aux mains de plus d’une douzaine de responsables de la sécurité et du renseignement saoudiens et d’autres. Des caméras de sécurité ont suivi son itinéraire et celui de ses assassins présumés. Un insecte turc planté au consulat aurait enregistré le bruit d’une scie médico-légale opérée par un colonel saoudien qui était également un expert médico-légal, qui a coupé le corps de Khashoggi dans l’heure qui a suivi son entrée dans le bâtiment.