Le responsable iranien, Assadollah Assadi, un diplomate basé à Vienne et détenu en Belgique, a invoqué son statut diplomatique en refusant de témoigner lors de son procès, qui a débuté en novembre dernier. M. Assadi, aujourd’hui âgé de 49 ans, a été condamné à la peine maximale pour tentative de meurtre terroriste et participation aux activités d’un groupe terroriste. Il n’a pas assisté à l’audience de jeudi au palais de justice d’Anvers.

BRUXELLES – Un tribunal belge a privé jeudi un haut responsable iranien de son immunité diplomatique, l’a reconnu coupable d’avoir organisé un attentat à la bombe déjoué visant un rassemblement de l’opposition iranienne en France en 2018 et l’a condamné à 20 ans de prison.

Mme Radjavi a longtemps plaidé pour une révolution en Iran et dit qu’elle agirait en tant que présidente par intérim d’un nouveau gouvernement. Les procureurs affirment que le complot à la bombe visait à la tuer ainsi que des personnalités internationales bien connues qui ont également assisté à la convention de 2018.

La cible du complot à la bombe était une convention annuelle à Villepinte, en dehors de Paris, du Conseil national de la résistance en Iran, l’aile politique des Moudjahiddines Khalq, ou MEK Le chef du conseil, Maryam Radjavi, est une figure controversée qui a a été comparée au chef d’une secte, tout comme son mari, Massoud Radjavi, qui a disparu pendant la guerre en Irak en 2003 et qui serait mort.

Ceux-ci comprenaient Rudolph W. Giuliani, l’ancien maire de New York; Newt Gingrich, l’ancien président de la Chambre; Louis Freeh, l’ancien directeur du FBI; Bill Richardson, l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique; Stephen Harper, l’ancien premier ministre du Canada; et Ingrid Betancourt, une politicienne colombienne. Dans le passé, ces chiffres ont été payés de grosses sommes d’argent pour leurs apparitions et leurs activités de lobbying.

Le MEK, que Mme Radjavi dirige également, a une histoire compliquée. Le groupe a commencé en opposition au shah d’Iran et a ensuite été considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne. jusqu’en 2009 et par les États-Unis jusqu’en 2012.