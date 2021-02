TEHERAN, Iran (AP) – L’envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen est arrivé dimanche lors de sa première visite en Iran pour des entretiens sur la guerre acharnée dans le pays le plus pauvre du monde arabe, a rapporté la télévision nationale iranienne.

Martin Griffiths devait rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif et d’autres responsables lors de sa visite de deux jours, a indiqué son bureau. Les sessions font partie d’un effort plus large pour négocier une solution politique au conflit de près de six ans opposant les rebelles houthis alliés à l’Iran aux forces gouvernementales yéménites soutenues par une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.

Le voyage intervient quelques jours seulement après que le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis mettraient fin à leur soutien, y compris à certaines ventes d’armes, à la guerre de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite contre les Houthis. Cette décision tant attendue a recentré les projecteurs sur la pire crise humanitaire au monde et a été bien accueillie par de nombreux Yéménites et groupes d’aide qui espèrent que le changement de politique pourrait donner un nouvel élan aux pourparlers de paix.

La «priorité immédiate» de Griffiths à Téhéran est de pousser un cessez-le-feu à l’échelle nationale, des mesures humanitaires urgentes et la reprise du processus politique, a ajouté son bureau. Ces objectifs se sont maintes fois révélés insaisissables au fil des années de guerre ruineuse qui ont laissé le pays profondément divisé. La visite était prévue bien avant l’annonce de Biden, a déclaré la porte-parole de Griffiths, Ismini Palla.

Les Houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays en 2014. L’Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis et d’autres pays, a lancé une campagne de bombardements pour expulser les Houthis et restaurer le gouvernement internationalement reconnu des mois plus tard.

L’Iran, voyant une opportunité d’aider une guerre d’usure contre l’Arabie saoudite rivale, a fourni aux Houthis un soutien militaire et politique, selon des experts des pays arabes, de l’Occident et des Nations Unies. Téhéran a longtemps nié les allégations, malgré les preuves du contraire.

La guerre a tué quelque 130 000 personnes, dont plus de 13 000 civils tués lors d’attaques ciblées, selon le projet Armed Conflict Location & Event, et a poussé des millions de personnes au bord de la famine.