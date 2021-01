Un envoyé de l’ONU arrive à Aden une semaine après l’explosion meurtrière de l’aéroport

LE CAIRE (AP) – L’envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen a fait le tour jeudi des dégâts causés par une récente attaque de missiles dans un aéroport qui a tué au moins 25 personnes et en a blessé 110 autres.

L’envoyé Martin Griffiths s’est entretenu avec le Premier ministre Maeen Abdulmalik Saeed, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés Ahmed Bin Moubarak et d’autres membres du nouveau cabinet du Yémen. Griffiths a réitéré sa condamnation de l’attaque de la semaine dernière à Aden et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

« L’attaque contre le cabinet d’Aden a été dévastatrice, non seulement en raison du bilan civil tragiquement lourd, mais aussi parce qu’elle a des implications politiques qui pourraient susciter une profonde méfiance », a déclaré Griffiths dans un communiqué publié après sa visite. «J’ai discuté des perspectives du processus politique avec le gouvernement et j’ai souligné que je restais déterminé à soutenir le Yémen pour mettre fin à ce conflit de manière globale et durable grâce à un règlement politique négocié.

Le 30 décembre, une explosion meurtrière a secoué l’aéroport d’Aden quelques instants après l’arrivée d’un avion transportant des membres du cabinet du Yémen sur un vol en provenance de la capitale saoudienne, Riyad. Personne n’a revendiqué la responsabilité. Mais le gouvernement yéménite a rapidement accusé les rebelles houthis et leurs soutiens, le gouvernement iranien, d’être à l’origine de l’attaque de l’aéroport et d’un assaut de drone contre le palais Mashiq à Aden peu de temps après le transfert du Premier ministre et de son cabinet. Saeed a déclaré que l’explosion mortelle avait été effectuée par trois missiles à guidage de précision.

Les responsables houthis ont nié être derrière l’attaque et ont cherché à blâmer des groupes non spécifiés au sein de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Les chefs rebelles n’ont présenté aucune preuve ni répondu aux demandes de commentaires.

À son arrivée, Griffiths a été emmené en tournée par le gouverneur d’Aden Ahmed Lamlas et plusieurs hauts responsables de la sécurité pour observer l’ampleur des dégâts infligés à l’aéroport principal de la ville, a rapporté l’agence de presse officielle SABA du Yémen.

Griffiths avait exprimé l’espoir que la formation d’un nouveau cabinet yéménite pourrait «marquer le début de la reprise après une année périlleuse».

«Je souhaite au gouvernement plein succès dans l’allègement des souffrances des Yéménites et l’amélioration de leur vie quotidienne et de leur capacité à répondre à leurs besoins fondamentaux, ainsi que dans l’avancement de la stabilité et le renforcement des institutions étatiques», a déclaré M. Griffiths.

Le remaniement ministériel faisait partie d’un accord de partage du pouvoir entre le Hadi, soutenu par l’Arabie saoudite, et le Conseil sécessionniste de transition du sud, un groupe de milices cherchant à restaurer un sud du Yémen indépendant, qui existait de 1967 jusqu’à l’unification en 1990.

La guerre au Yémen a commencé en 2014 lorsque des rebelles houthis soutenus par l’Iran ont envahi le nord et la capitale, Sanaa. L’année suivante, une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue pour mener la guerre contre les Houthis et rétablir le gouvernement du président Abed Rabbo Mansour Hadi au pouvoir. Hadi vit à Riyad.

Dimanche, l’aéroport d’Aden a reçu son premier vol commercial depuis l’explosion. Le ministre yéménite de l’Intérieur Ibrahim Haidan et Lamlas étaient à l’aéroport pour un vol de la compagnie aérienne yéménite en provenance de Khartoum, la capitale du Soudan. Haidan avait déclaré que la réouverture rapide de l’aéroport avait souligné «la détermination du gouvernement à surmonter les obstacles et à faire face aux difficultés» provoquées par l’attaque de mercredi.