Un envoyé américain se dirige vers le Moyen-Orient pour demander le calme entre Israël et les Palestiniens

«Il y a, tout d’abord, une distinction très claire et absolue entre une organisation terroriste, le Hamas, qui fait pleuvoir des roquettes sans discernement, en fait, visant des civils, et la réponse d’Israël, se défendant», a déclaré M. Blinken.

Un diplomate américain de haut niveau se rend au Moyen-Orient pour rencontrer les dirigeants israéliens et palestiniens «pour demander instamment la désescalade et ramener le calme», a déclaré mercredi le secrétaire d’État Antony J. Blinken dans un contexte de violence croissante.

«Chaque fois que nous voyons des victimes civiles et, en particulier, lorsque nous voyons des enfants pris entre deux feux, perdre la vie, cela a un impact puissant», a déclaré M. Blinken, angoissé. Il a ajouté: «Le peuple palestinien a droit à la sûreté et à la sécurité, et nous devons, je pense, tous travailler dans cette direction.»

M. Blinken a dit qu’il déployait Hady Amr, le secrétaire d’État adjoint adjoint pour Israël et les affaires palestiniennes, pour rencontrer les dirigeants des deux côtés dans les prochains jours. M. Amr devait quitter Washington plus tard mercredi pour la région.

Au Pentagone, le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a également offert «un soutien sans faille» au droit d’Israël à la légitime défense lors d’une conversation mercredi avec le chef de la défense israélienne, Benny Gantz.

Une lecture de leur discours, publiée par John Kirby, l’attaché de presse du Pentagone, a déclaré que M. Austin avait condamné les attaques à la roquette du Hamas et appelé au calme entre toutes les parties, mais n’a pas mentionné la question des victimes parmi les civils palestiniens.

Le président Biden a pris ses fonctions cette année avec peu d’intérêt pour la poursuite d’un accord de paix israélo-palestinien, étant donné l’échec des précédents présidents des deux parties à favoriser un accord durable. Mais la dernière flambée de violence a suscité de plus en plus d’appels au sein du Parti démocrate pour que M. Biden joue un rôle plus actif.