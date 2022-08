Un entretien pour votre prochain emploi ? Évitez cette erreur courante

Mais alors que les candidats se retrouvent au pouvoir, “l’erreur la plus probable” qu’ils feraient est de permettre à leur prise de décision d’être influencée par une interaction, a-t-il déclaré à CNBC Make It.

“Vous pensez peut-être que vous avez obtenu beaucoup d’informations… mais elles sont [on the] à l’intérieur, ils ont beaucoup plus d’informations que vous.”

Une autre raison pour laquelle les demandeurs d’emploi ne correspondraient pas aux emplois est qu'”ils ne savent pas vraiment ce qui compte pour eux”.

“Une partie de ce que vous faites lorsque vous commencez un nouvel emploi ou lorsque vous prenez de nouveaux emplois successifs n’est pas seulement d’apprendre sur ces entreprises. C’est d’apprendre sur vous-même”, a déclaré Sibony.

Il a ajouté que même si vous vous prépariez du mieux que vous pouviez, il pourrait y avoir de “mauvaises surprises” après avoir commencé un nouveau rôle.

“​​Je me souviens d’avoir parlé à une ancienne élève qui m’a dit qu’elle se sentait très déprimée et aliénée parce que les gens étaient travailler à domicile tout le temps, et [she] voulait être dans un bureau avec eux », a déclaré Sibony.