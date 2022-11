Un entretien insuffisant a contribué au naufrage mortel de l’Arctic Fox II de la Colombie-Britannique : rapport

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada cite « un entretien insuffisant et l’absence de surveillance réglementaire » comme causes contributives au chavirement mortel et au naufrage subséquent de l’Arctic Fox II de Cowichan Bay en août 2020.

L’incident s’est produit à environ 136 kilomètres au large du cap Flattery, juste au sud de Port Renfrew.

Le rapport du TSBC, publié le 8 novembre, a noté que lorsque le capitaine du navire et deux membres d’équipage ont quitté la marina pour les lieux de pêche, le capitaine et le propriétaire du navire pensaient que les risques du voyage de pêche commerciale avaient été suffisamment pris en compte.

“Leurs perceptions du risque ont probablement été influencées par des incitations économiques, des approbations et des certificats, et de nombreux voyages réussis”, indique le rapport.

Mais, aux premières heures du 11 août 2020, le navire de pêche Arctic Fox II a été signalé comme prenant l’eau.

«Le capitaine a tenté de faire face à l’infiltration d’eau et aux tâches critiques pour la sécurité sans aide et a ordonné aux membres d’équipage de se préparer à abandonner le navire. Alors que le navire dérivait et roulait dans les conditions de la mer, les vagues ont atterri sur le pont, ce qui a rendu difficile pour le capitaine et les membres d’équipage de maintenir leur équilibre », indique le rapport. « Le capitaine et l’équipage ne connaissaient pas les instructions de déploiement du radeau de sauvetage et, dans leurs efforts pour déployer le radeau, sa ligne de peinture a été déconnectée du navire et est passée par-dessus bord. Peu de temps après, le capitaine et l’un des membres d’équipage sont entrés dans l’eau avec leur combinaison d’immersion partiellement zippée et les sangles de cheville non fixées. Par conséquent, ils ont été exposés aux éléments et se sont finalement noyés.

Les noms n’ont pas été divulgués par le coroner, mais la famille a confirmé plus tard que le capitaine Tom Lindberg, 76 ans, était l’un des hommes décédés.

Le rapport a noté que “la familiarisation de l’équipement de sauvetage que l’équipage a reçu était insuffisante pour qu’il puisse abandonner le navire avec succès, et la réponse de l’équipage n’a été guidée que par son expérience limitée”.

Un membre d’équipage, un homme de 19 ans, a survécu car il a pu atteindre le radeau de sauvetage. Il a finalement été secouru par les garde-côtes américains.

L’enquête a révélé que c’était “l’entretien insuffisant du navire et l’absence de surveillance réglementaire” qui avaient contribué au naufrage du navire.

De plus, l’incident a mis en lumière l’obligation pour Transports Canada d’assurer un meilleur contrôle et une plus grande surveillance « pour s’assurer efficacement que les propriétaires de navires et les représentants autorisés assument leurs responsabilités en matière de sécurité et se conforment aux exigences réglementaires ».

