Un entretien coûteux et des conditions météorologiques loin d’être idéales conduisent la plupart des stades de football universitaire à utiliser du gazon artificiel

Lorsqu’un nouveau stade de football a été construit dans le sud de l’Alabama, situé dans l’une des villes les plus pluvieuses d’Amérique, la décision a été prise d’opter pour une surface de jeu en gazon artificiel.

Dans l’État de San Diego, où le temps semble presque toujours parfait, opter pour un terrain en gazon était un choix facile – mais pas celui habituel dans le football universitaire majeur.

Sur les 133 écoles qui concourent actuellement dans le premier niveau de la division I de la NCAA, 94 disposent de terrains de football à surface artificielle (71 %) et 39 ont du gazon (29 %), la plupart de celles des écoles Power Five pouvant se permettre l’entretien et la maintenance. . Il y a un demi-siècle, il y avait 74 écoles de ce type jouant sur gazon naturel et leur nombre a atteint un sommet à 75 il y a environ 20 ans.

Il a chuté depuis, même avec davantage d’argent affluant dans les caisses des écoles Power Five grâce à des contrats de télévision d’un milliard de dollars.

Le sujet est complexe, certaines écoles (Arkansas et Mississippi, par exemple) ayant changé de surface quatre fois au cours du siècle dernier, tandis que d’autres, comme celles du Michigan et de l’Ohio State, ont changé de surface trois fois.

De nombreuses écoles trouvent que l’entretien du gazon est moins coûteux, en particulier pour les concerts ou autres événements non sportifs, même si l’on s’inquiète des blessures des athlètes.

Lorsqu’Aaron Rodgers s’est blessé quelques matchs seulement après sa première saison avec les Jets de New York, cela a relancé les appels des joueurs de la NFL en faveur de terrains en gazon naturel pour leur sécurité (environ la moitié des 30 stades de la NFL utilisent du gazon).

Dans le football universitaire majeur, les joueurs n’ont pas de syndicat derrière eux pour exprimer leurs préoccupations. Certains ont une préférence.

« Je préférerais de loin (jouer) sur gazon », a déclaré le quart-arrière du Wisconsin Tanner Mordecai, qui a joué sur gazon pour les Badgers et à SMU et sur gazon pour l’Oklahoma. « Je ne connais pas toutes les études et tout ça, mais je sais que ça va mieux. Vous vous sentez simplement mieux sur vos articulations et vos os. Vous n’avez pas l’impression de vous en vouloir autant.

Certaines études – dont une utilisant les données de surveillance des blessures de la NCAA de 2004 à 2014 – ont conclu que jouer au football sur des surfaces artificielles augmente la fréquence de certaines blessures au bas du corps. Les experts hésitent cependant à tirer des conclusions définitives.

« Les études préliminaires ont montré qu’il existe une augmentation du risque de blessure des membres inférieurs sur les surfaces synthétiques par rapport au gazon », a déclaré Bud Cooper, professeur clinicien au département de kinésiologie de l’Université de Géorgie. « Maintenant, est-ce la Bible ? Ce n’est pas. »

La plupart des terrains en gazon du plus haut niveau de la Division I se trouvent dans le Sud, le Sud-Ouest et en Californie, y compris le nouveau stade de l’État de San Diego, d’une valeur de 310 millions de dollars, qui a ouvert ses portes il y a environ un an. Derek Grice, ancien directeur sportif associé de l’État de San Diego, a déclaré que le climat était un facteur clé dans le choix du gazon. La saison de croissance est relativement constante.

En plus d’être le domicile des Aztèques, le Snapdragon Stadium prévoit d’inclure le football professionnel et de devenir une destination pour les clubs et compétitions internationaux. Cela nécessite une surface de jeu en gazon.

Grice a travaillé dans d’autres écoles où déterminer quelle surface utiliser dans une installation n’était pas aussi clair. Les conditions idéales n’existent pas toujours et la qualité du gazon artificiel s’améliore, a-t-il déclaré.

« Je pense que si vous y regardez bien, la majorité des athlètes préféreront jouer sur gazon. Si c’est une surface bien entretenue », a déclaré Grice.

Et voilà le piège.

« Je pense honnêtement que cela dépend du gazon », a déclaré le quart-arrière de l’Ohio State Kyle McCord. « J’ai l’impression que le gazon – en particulier autour du Big Ten – est assez cohérent. Je dirais qu’une bonne herbe est meilleure que le gazon, mais je pense que dans l’ensemble, c’est juste du gazon parce que vous savez ce que vous allez en tirer.

L’entraîneur de première année du Nebraska, Matt Rhule, qui a également été entraîneur dans la NFL, a fait changer les terrains d’entraînement de Lincoln en gazon. Le stade commémoratif des Cornhuskers est doté d’un gazon artificiel.

« Les blessures arrivent sur tout. Je n’aime jamais qu’une chose soit la fin de tout, soit tout. Mais je suis un fan du gazon », a déclaré Rhule. « C’est pourquoi j’ai fait engazonner les terrains d’entraînement afin que nous puissions avoir plus de répétitions sur une surface plus douce. »

Le stade Hancock Whitney du sud de l’Alabama a ouvert ses portes en 2020. Le directeur sportif Joel Erdmann a déclaré que l’école avait opté pour FieldTurf, la surface artificielle la plus courante parmi les écoles de la subdivision Bowl, en grande partie parce que Mobile, en Alabama, reçoit beaucoup de pluie.

« Si vous souhaitez avoir un terrain en gazon naturel, surtout sous notre climat, vous devrez disposer d’un système de drainage très robuste », a-t-il déclaré.

Erdmann a déclaré que le coût de la surface synthétique utilisée par le sud de l’Alabama était d’environ 1,6 million de dollars et a estimé que le coût initial d’un terrain en gazon aurait été similaire.

« Mais ensuite, je pense que ce que vous rencontrez, ce sont les coûts de maintenance annuels », a-t-il déclaré. « Au lieu d’avoir deux gars sur le terrain, vous en avez six. Et vous avez une tondeuse à 60 ou 70 000 dollars qui nécessite un entretien.

À l’avenir, la comparaison entre le coût du gazon et celui de l’herbe pourrait également inclure les frais juridiques.

Jennifer Steinmetz, avocate chez Tucker Ellis qui a défendu des fabricants et des distributeurs contre des réclamations en responsabilité du fait des produits, a déclaré dans un courrier électronique que les terrains de football et d’autres sports pourraient être sujets à des litiges.

« Même si nous prévoyons que les fabricants de gazon seront la principale cible, les collèges risquent d’être tenus responsables », a-t-elle déclaré.

Ramogi Huma, directeur exécutif de la National College Players Association, a comparé les inquiétudes concernant les surfaces de jeu aux blessures à la tête. Finalement, la pression exercée par la NFLPA a forcé la NFL à adopter des protocoles obligatoires en matière de commotion cérébrale, mais cela n’existe pas dans le football universitaire car les athlètes ne sont pas représentés.

Pour certains joueurs, la surface de jeu importe peu.

« Tirez, nous jouions dans la rue et sur des rochers quand j’étais petit », a déclaré le demi défensif texan Jahdae Barron.

