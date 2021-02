Un entrepreneur tué, un soldat américain parmi 6 blessés lors d’une attaque à la roquette près d’une base américaine dans le nord de l’Irak

Des tirs de roquettes près d’un aéroport du Kurdistan irakien ont fait un entrepreneur civil mort et six autres blessés, dont un soldat américain, a déclaré un porte-parole du Pentagone. Les rapports indiquent que les explosions ont visé une base occupée par les États-Unis.

«Les rapports initiaux indiquent que le tir indirect a atterri sur les forces de la coalition à Erbil ce soir. Il y a eu 1 entrepreneur civil tué, 5 entrepreneurs civils blessés et 1 militaire américain blessé ». a déclaré le colonel Wayne Marotto, porte-parole de l’opération Inherent Resolve de la coalition dirigée par les États-Unis, dans un tweet lundi soir. Il n’a pas précisé la nationalité des entrepreneurs concernés.

Rapports initiaux que le tir indirect a atterri sur les forces de la coalition à Erbil ce soir. Il y a eu 1 entrepreneur civil tué, 5 entrepreneurs civils blessés et 1 militaire américain blessé. Plus d’informations à suivre. – Le porte-parole de l’OIR, le colonel Wayne Marotto (@OIRSpox) 15 février 2021

Un communiqué du ministère de l’Intérieur du gouvernement régional du Kurdistan a noté qu’au moins trois roquettes ont frappé près d’Erbil, la capitale kurde du nord de l’Irak, tard dans la nuit de lundi, ajoutant que «Plusieurs personnes ont été blessées» dans les explosions.

Des journalistes de Reuters basés à Erbil ont également rapporté «Plusieurs explosions bruyantes» et un incendie près de l’aéroport international d’Erbil à peu près au même moment – confirmé au point de vente par des sources de sécurité kurdes – tandis que d’autres journalistes locaux diffusaient des images prétendant montrer un «Énorme incendie» près de l’aéroport et de la base militaire utilisée par les forces américaines directement adjacentes.

Une faction militante surnommée Saraya Awliya al-Dam a revendiqué la responsabilité de l’attaque contre le «Occupation américaine», s’engageant à mener plus de grèves à l’avenir, selon Reuters et des journalistes locaux. Cependant, le groupe de la milice chiite, qui s’est précédemment attribué le mérite d’autres attaques contre les forces américaines en Irak, n’a offert aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Le Premier ministre de la région du Kurdistan, Masrour Barzani, a dénoncé l’attaque « Dans les termes les plus forts » dans un tweet plus tard lundi, déclarant qu’une enquête serait ouverte et qu’il avait discuté des moyens de coordonner l’enquête avec le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi.

Je condamne dans les termes les plus forts les attaques à la roquette de ce soir sur Erbil. J’exhorte tous les Kurdistanais à rester calmes. J’ai demandé aux services de sécurité de lancer une enquête complète et j’ai parlé avec le PM @MAKadhimi sur les moyens de coopérer et d’identifier les hors-la-loi derrière cette attaque terroriste -mb. – Masrour Barzani پابەندین # (@masrour_barzani) 15 février 2021

