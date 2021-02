Un entrepreneur tué et un militaire américain blessé dans une attaque à la roquette Irbil

Revue nationale

Les démocrates flirtent avec la destruction d’un autre garde-corps du Sénat

Les démocrates du Sénat qui envisagent la destruction d’un autre ensemble de règles du Sénat voudront peut-être tenir compte des paroles de l’avocat et chancelier anglais Sir Thomas More à son gendre il y a des siècles: Et quand la dernière loi était tombée et que le diable s’est retourné contre vous – où te cacherais-tu, Roper, les lois étant toutes plates? Le sénateur de l’époque, Harry Reid, a commencé cette clarification moderne des règles en 2013. Il a utilisé «l’option nucléaire» pour abaisser le seuil de vote pour la confirmation afin d’empiler la Cour d’appel du circuit de DC. Le sénateur Mitch McConnell s’est intensifié en utilisant la même norme pour confirmer les candidats à la Cour suprême. En tant que chef de la majorité, Chuck Schumer, joue également avec l’idée de faire exploser l’obstruction législative, il est potentiellement sur le point de démêler d’abord une autre règle importante – bien que moins connue – du Sénat dans la poursuite d’un projet de loi complet sur le soulagement du COVID aux termes de « Rapprochement budgétaire. » Nous parlons de la règle Byrd (du nom du regretté sénateur Robert Byrd), qui limite la capacité de la majorité à incorporer des avantages législatifs superflus dans des propositions budgétaires et à les adopter avec un vote à la majorité simple dans le cadre de ce processus. Le sénateur Byrd a vu le danger d’utiliser la réconciliation, qui limite les amendements et les débats, pour poursuivre une législation non budgétaire plus large en dehors de l’ordre normal. En tant que défenseur du droit de tous les sénateurs de débattre et de modifier les lois, il a fixé ces restrictions au processus de réconciliation. C’est pour le plus grand bien: la règle Byrd protège la sécurité sociale du processus de réconciliation, par exemple, tout en limitant les comités aux propositions relevant de leur compétence et en exigeant que la pertinence budgétaire de toute proposition examinée dans le cadre de ce processus soit plus que «purement accessoire». Cela signifie que des changements majeurs à la politique législative ne peuvent être apportés que lorsque tous les sénateurs ont le droit de débattre et de modifier pleinement la législation – et de faire de l’obstruction. La réconciliation «rationalise» autrement ce processus aux dépens de la minorité. Aujourd’hui, alimentés par la rage et la vengeance, les dirigeants du Sénat ne se soucient pas des raisons derrière les règles; ils veulent seulement adopter leur législation le plus rapidement possible. La majeure partie de l’attention ces dernières semaines est allée au salaire minimum de 15 $ contenu dans le paquet de secours COVID. Cela ne répond guère à la norme de réconciliation à lui seul, mais il y aura d’autres violations de la règle Byrd dans le projet de loi que la Chambre enverra au Sénat. C’est pourquoi les démocrates du Sénat pourraient viser à briser la vitre sur les règles du Sénat. Comme l’a décrit l’expert parlementaire Martin Gold, il y a deux façons d’y parvenir. Premièrement, il y a l’attaque plus ciblée sur la règle de Byrd. Supposons que le vice-président Harris occupe le fauteuil lorsqu’un sénateur invoque le Règlement contre, par exemple, la hausse du salaire minimum. Le parlementaire du Sénat l’informe que cette section particulière du projet de loi de réconciliation est irrecevable. Malgré toutes les preuves et tous les précédents que l’article est irrecevable, le vice-président en décide autrement. Maintenant, la section ne prend qu’une majorité simple pour passer. Cependant, si un sénateur qui soutient la règle Byrd conteste la décision du président, il lui faudra une majorité de 60 voix pour annuler Harris. C’est une barre haute. Donc, ici, le jugement du président, qui serait probablement maintenu, change le précédent de sorte que tout autre élément du projet de loi qui enfreint la règle Byrd puisse être jugé acceptable selon la nouvelle norme que vient d’établir le vice-président. Les républicains auraient adoré cela lorsqu’ils essayaient de se débarrasser de la loi sur les soins abordables, mais ils ont respecté les règles du Sénat protégeant les droits de la minorité. Cette frappe chirurgicale limitée sur la règle de Byrd perturberait toujours le précédent à perpétuité. Pendant ce temps, une attaque plus large pourrait être mise en œuvre. Dans ce scénario, le chef de la majorité s’adresse au président et déclare que la renonciation à la règle Byrd ne nécessite qu’un vote à la majorité simple. Il ressort clairement des règles et des précédents que cela est faux. Si le président décide qu’il faut 60 voix pour déroger à la règle Byrd, le chef de la majorité fait alors appel de la décision du président, qui nécessite un vote à la majorité simple pour annuler. Bingo – les protections de la règle Byrd sont mortes, et maintenant il suffit d’un vote à la majorité simple pour insérer toute proposition législative souhaitée par la majorité dans le projet de loi de réconciliation budgétaire, en contournant le débat légitime et l’amendement. Le résultat de cette action menacerait toute règle du Sénat. Si à tout moment la majorité veut se débarrasser d’une règle, tout ce qu’elle aurait à faire serait de faire appel de la décision du président et de réunir une majorité simple – faire taire l’opposition et imposer sa volonté au peuple américain. Il était une fois le Sénat américain appelé le plus grand organe délibérant du monde. Comme l’envisageait Thomas Jefferson, certaines règles protégeaient la minorité et permettaient un débat approfondi. Malheureusement, il semble que la majorité actuelle du Sénat se soucie peu des précédents qui ont valu au Sénat américain ce titre. Mais une certaine prudence de leur part pourrait être un intérêt personnel bien avisé; on sait que les tables tournent. Note de l’éditeur: Cet article a été mis à jour avec une version corrigée de la citation attribuée à Sir Thomas More.