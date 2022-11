Un entrepreneur militaire chinois va tester une planche à roulettes volante – médias – RT World News

L’appareil à réaction peut emmener une personne ou une cargaison de 100 kg à des hauteurs allant jusqu’à 3 000 mètres, a rapporté un journal chinois, citant le développeur.

Un sous-traitant chinois de la défense a déclaré qu’il prévoyait d’organiser le premier test humain de son skateboard volant l’année prochaine, a rapporté mercredi le South China Morning Post (SCMP). Le gadget aura des applications militaires et civiles, selon l’Institut des machines électriques de Pékin.

Le dispositif de décollage vertical compact est capable de soulever une personne ou une cargaison jusqu’à 100 kg à une altitude allant jusqu’à trois kilomètres. Propulsé par quatre micro-turboréacteurs, il permet à une personne de voyager à une vitesse pouvant atteindre 150 km/h ou de rester debout et de planer au même endroit pendant dix minutes, selon le matériel promotionnel vu par le journal.

Le développeur insiste sur le fait que l’utilisation de l’appareil, nommé SF-FB-30, serait “aussi simple qu’une planche à roulettes.” Bien qu’il faille noter que même faire du skateboard ordinaire nécessite un certain entraînement.

Des gadgets similaires ont été développés au Royaume-Uni, en France et dans d’autres pays ces dernières années, mais un représentant de l’institut a déclaré au SCMP que leur planche à roulettes volante était “plus simple et plus facile à utiliser” que ceux des concurrents étrangers.

Le SF-FB-30 peut également voler de manière autonome et livrer du fret ou déplacer des passagers vers des endroits surélevés, selon le journal.

L’Institut des machines électriques de Pékin, qui est un sous-traitant du programme spatial chinois et des armes hypersoniques, a déclaré à SCMP que la planche à roulettes volante avait été développée par une équipe profondément enracinée dans l’industrie de la défense du pays.

Le développeur estime que, entre autres, la marine chinoise pourrait déployer l’appareil pour acheminer des troupes depuis des bateaux vers des pétroliers ou des paquebots détournés. Son utilisation civile pourrait inclure des domaines tels que les opérations de recherche et de sauvetage, l’évacuation des risques d’incendie et le transport urbain, ajoute le journal.