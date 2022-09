Un entrepreneur lombard libéré par les talibans en échange – Shaw Local

WASHINGTON (AP) – Un entrepreneur américain retenu en otage en Afghanistan pendant plus de deux ans par les talibans a été libéré, a annoncé sa famille lundi, alors qu’un baron de la drogue taliban emprisonné par les États-Unis a également été libéré et renvoyé à Kaboul.

Mark Frerichs, un vétéran de la marine qui avait passé plus d’une décennie en Afghanistan en tant qu’entrepreneur civil, a été enlevé en janvier 2020 et aurait été détenu depuis lors par le réseau Haqqani lié aux talibans.

Les négociations pour sa libération étaient centrées sur un accord qui impliquerait également la libération de Bashir Noorzai, un baron de la drogue notoire et membre des talibans qui a déclaré lundi aux journalistes à Kaboul qu’il avait passé 17 ans et six mois en captivité aux États-Unis avant d’être libéré. .

L’échange est l’un des échanges de prisonniers les plus importants à avoir lieu sous l’administration Biden, survenant cinq mois après un accord séparé avec la Russie qui a abouti à la libération du vétéran de la Marine Trevor Reed. Cela a eu lieu malgré les inquiétudes de sa famille et d’autres défenseurs selon lesquelles le départ de l’armée américaine d’Afghanistan et l’effondrement du gouvernement là-bas pourraient rendre plus difficile son retour chez lui et détourner l’attention de son emprisonnement.

Le président Joe Biden, qui est au Royaume-Uni pour assister aux funérailles de la reine Elizabeth II, a appelé la famille de Frerichs lundi matin pour partager la “bonne nouvelle” que son administration a pu obtenir sa libération, selon un haut responsable de l’administration.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, a qualifié la décision d’accorder la clémence à Noorzai de “décision difficile” mais nécessaire pour réunir un citoyen américain avec sa famille.

Une sœur de Frerichs, originaire de Lombard, dans l’Illinois, a remercié les responsables du gouvernement américain qui ont aidé à obtenir la libération de son frère.

“Je suis si heureux d’apprendre que mon frère est en sécurité et qu’il est en train de rentrer chez nous. Notre famille a prié pour cela chaque jour des plus de 31 mois où il a été otage. Nous n’avons jamais abandonné l’espoir qu’il survivrait et rentrerait chez nous en toute sécurité », a déclaré une déclaration de la sœur, Charlene Cakora.

En Afghanistan, Noorzai a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse qu’il avait été libéré d’une prison américaine non précisée et remis plus tôt dans la journée aux talibans à Kaboul, en échange d’un prisonnier américain détenu en Afghanistan qu’il n’a pas identifié. La famille de Frerichs a confirmé par la suite qu’il s’agissait de lui.

Frerichs, 60 ans, travaillait sur des projets de génie civil au moment de son enlèvement le 31 janvier 2020 à Kaboul. Il a été vu pour la dernière fois dans une vidéo publiée au printemps dernier par The New Yorker dans laquelle il est apparu dans des vêtements traditionnels afghans et a plaidé pour sa libération. La publication a déclaré avoir obtenu le clip d’un individu non identifié en Afghanistan.

Jusqu’à lundi, des responsables américains de deux administrations présidentielles avaient tenté en vain de le ramener chez lui. Même avant leur prise de contrôle de l’Afghanistan en août de l’année dernière, les talibans avaient exigé la libération américaine de Noorzai en échange de Frerichs. Mais il n’y avait eu aucun signe public de Washington procédant à une sorte de commerce ou d’échange dans ce sens.

Eric Lebson, un ancien responsable de la sécurité nationale du gouvernement américain qui avait conseillé la famille de Frerichs, a déclaré dans un communiqué que “tout dans cette affaire a été un combat difficile”. Il a reproché à l’administration Trump d’avoir cédé «notre influence pour ramener Mark rapidement chez lui en signant un accord de paix avec les talibans sans jamais leur avoir demandé de ramener Mark en premier.

“La famille de Mark a ensuite dû naviguer entre deux administrations, où de nombreuses personnes considéraient le retour en toute sécurité de Mark comme un obstacle à leurs projets pour l’Afghanistan”, indique le communiqué.

L’effondrement du gouvernement afghan soutenu par l’Occident et la prise de contrôle par les talibans en août 2021 ont soulevé une inquiétude supplémentaire quant au fait que tout progrès dans les négociations pourrait être annulé ou que Frerichs pourrait être oublié.

Mais son nom a fait surface le mois dernier lorsque le président Joe Biden, qui avait publiquement appelé à la libération de Frerichs, a été déclaré par ses conseillers avoir pressé les responsables de considérer tout risque posé à Frerichs par l’attaque de drone en Afghanistan qui a tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al -Zawahri.

Le ministre des Affaires étrangères nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi, a également pris la parole lors de la conférence de presse de Kaboul aux côtés de Noorzai et a salué l’échange, affirmant qu’il marquait le début d’une “nouvelle ère” dans les relations américano-taliban.

“Cela peut être un nouveau chapitre entre l’Afghanistan et les États-Unis, cela peut ouvrir une nouvelle porte pour les pourparlers entre les deux pays”, a déclaré Muttaqi au presseur.

“Cet acte nous montre que tous les problèmes peuvent être résolus par des pourparlers et je remercie les équipes des deux parties qui ont travaillé si dur pour que cela se produise”, a-t-il ajouté.

Les talibans ont également publié une brève vidéo lundi sur les réseaux sociaux montrant l’arrivée de Noorzai à l’aéroport de Kaboul où il a été accueilli par de hauts responsables talibans, dont Muttaqi.

Lors de la conférence de presse, Noorzai a exprimé sa gratitude d’avoir vu ses « frères moudjahidines » – une référence aux talibans – à Kaboul.

“Je prie pour plus de succès des talibans”, a-t-il ajouté. “J’espère que cet échange pourra conduire à la paix entre l’Afghanistan et l’Amérique, car un Américain a été libéré et je suis également libre maintenant.”

