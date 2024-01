Un entrepreneur irlandais fait un pas de géant en créant une statue mobile de cinq étages qui VOUS ressemble

Le Géant est une statue de forme androgyne avec une peau de LED créées sur mesure, ainsi que des bras et une tête qui bougent dans diverses positions.

Sa société basée à Dublin, qui a créé The Giant, a signé cette semaine un accord majeur pour installer la première statue mobile de 25 millions d’euros – la hauteur d’un immeuble de cinq étages – dans le deuxième plus grand centre commercial d’Amérique à East Rutherford, dans le New Jersey.

L’homme d’affaires Dunning, qui est à l’origine du Dublin Wax Museum, des Grouse Lodge Recording Studios et de la salle de concert The Button Factory, affirme que son ambition est de faire de The Giant une attraction touristique dans les grandes villes du monde, y compris Dublin, à partir de l’année prochaine dans le New Jersey. .

“Les gars sont venus d’Amérique et nous venons de signer l’accord pour le premier”, a déclaré Dunning au Sunday World. « Nous travaillons actuellement sur un site en Irlande. C’est la prochaine quête. Ce sera un énorme coup de pouce pour l’économie et ce sera emblématique.

Le géant emblématique

Le Géant est une statue de forme androgyne avec une peau de LED créées sur mesure, ainsi que des bras et une tête qui bougent dans diverses positions.

Grâce à des technologies brevetées de LED et de numérisation, The Giant prend vie et représente n’importe quelle personne – hommes, femmes et enfants – des célébrités aux personnages historiques.

Les visiteurs de l’attraction The Giant sont également scannés, créant leur avatar holographique qui est ensuite affiché à leur image exacte sur la statue géante, ce qui donne lieu au portrait de leur vie et au selfie le plus étonnant au monde.

Toutes les heures, The Giant offrira un spectacle aux visiteurs du centre commercial. La statue se transformera en une personne extraordinaire – un géant d’aujourd’hui ou d’antan – comprenant des personnages historiques, des stars contemporaines, des artistes, des célébrités, des héros sportifs, des inventeurs, des scientifiques, des humanitaires et d’autres personnalités inspirantes.

En plus de sa capacité à se transformer en n’importe quelle personne, les mouvements du géant ajoutent au drame des performances – et il parle, chante et récite des vers et de la prose.

Dunning, qui a accueilli le roi de la pop Michael Jackson dans ses studios d’enregistrement Grouse Lodge en 2006 à Rosemount, Co Wesmeath, a passé 14 ans à travailler sur cette attraction touristique de pointe pour le 21e siècle. Il bénéficie du soutien d’Enterprise Ireland.

“Cela découle essentiellement de l’idée originale de construire une statue de Gulliver tirée des Voyages de Gulliver, le livre de Jonathan Swift, qui a été écrit en grande partie au Belvédère près de Mullingar à Westmeath”, a déclaré Paddy au Sunday World.

«Nous avons breveté la technologie, qui est essentiellement une machine de numérisation dans laquelle vous vous placez pour être numérisée et dont l’image peut être transportée sur la statue géante. C’est le plus avancé au monde. La statue parlera des géants de la ville où elle se trouve… puis elle se transformera en eux.

“En plus des géants situés à l’intérieur – comme celui du centre commercial American Dream – des attractions touristiques autonomes sont également en développement dans des villes du monde entier.”

Ces attractions comprennent une statue de 40 mètres de haut (minimum) érigée sur un bâtiment conçu sur mesure qui comprend une exposition de haute technologie, un espace pour événements spéciaux et des options de vente au détail et de restauration à thème.

“Chaque attraction fera partie d’un réseau international de géants qui pourront partager du contenu sur d’autres statues géantes et participer à des événements rassemblant des gens dans des pays du monde entier”, explique Dunning.

Le Mobile Giant est également en développement, une statue de 25 mètres de haut qui sera tournée et installée lors d’événements sportifs et de divertissement majeurs à travers le monde.

Récemment, The Giant Company a ouvert un espace d’exposition dans le centre de Dublin pour présenter le concept aux parties prenantes potentielles, aux parties intéressées et aux investisseurs.

“La salle d’exposition présente des prototypes fonctionnels du Giant, des systèmes de numérisation, des modèles réduits, des films immersifs et d’autres exemples de nouvelles technologies qui distinguent et positionnent le projet comme une attraction de pointe”, explique Dunning.

The Giant Company explore actuellement certains sites en Irlande pour développer une attraction touristique géante sur mesure destinée au marché résidentiel et touristique.