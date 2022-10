Un entrepreneur grimpe sur un cocotier au Kerala et menace de sauter le paiement dû

Lors d’un incident inhabituel au Kerala, un homme, qui serait un entrepreneur, a grimpé sur un haut cocotier et a menacé de sauter si son client ne payait pas ses factures. Le scénario a attiré l’attention des personnes concernées et des proches. L’événement s’est produit dans le hameau de Palliyodu dans la ville de Neyyattinkara à la périphérie de Thiruvananthapuram. Selon un rapport de l’India Times, il a fallu trois heures de supplication et de persuasion au personnel de la Fire Force pour finalement faire tomber l’homme.

Le propriétaire de la maison que l’entrepreneur a construite a refusé de lui payer le montant dû, ce qui l’a amené à se positionner sur le cocotier en face de la maison. Suresh, l’entrepreneur, a déclaré que le propriétaire de la maison lui devait Rs 4,80 lakh et que tous ses efforts pour le récupérer étaient vains. Afin de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, il a envoyé à plusieurs reprises les factures et les relevés de compte aux parties concernées via WhatsApp.

Les pompiers ont d’abord tenté de calmer l’homme, mais il était déterminé à descendre seulement après avoir reçu son dû. Pour assurer la sécurité de l’homme, les pompiers ont attaché un filet autour du cocotier pour l’attraper en toute sécurité en cas d’accident.

Les autorités de la Fire Force sont ensuite montées sur le cocotier et l’ont descendu après de nombreuses supplications et en agitant une liasse de billets pour garantir que cette fois, il ne serait pas renvoyé sans que ses cotisations ne soient réglées.

Avec la police et les responsables des pompiers, de nombreux habitants avaient tenté de le persuader de descendre plus tôt dans la journée, mais ils avaient tous échoué. Cependant, un Suresh résolu a insisté sur le fait qu’il ne partirait qu’une fois que l’argent aurait été transféré sur son compte bancaire et qu’il aurait reçu une notification par SMS sur son mobile.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici