Un entrepreneur de Dominion Voting Systems qui a témoigné avoir vu des fraudes électorales au Michigan a déclaré à un comité sénatorial de l’État qu’elle avait appelé le FBI pour signaler ce dont elle avait été témoin, mais avait été interrompue et ignorée par la suite par les agents.

Mellissa Carone, une free-lance informatique qui a été assignée par Dominion pour travailler au TCF Center à Detroit le jour du scrutin, a déclaré qu’elle avait appelé le FBI le 5 novembre pour signaler les cas de fraude qu’elle avait constatés, y compris les bulletins comptés huit à 10 fois.

« J’ai parlé avec une femme pendant au moins 40 minutes, » Carone a déclaré mardi au comité de surveillance du Sénat du Michigan. «Le téléphone s’est déconnecté. Elle avait toutes mes informations. Elle ne m’a jamais rappelé. J’ai dû les rappeler. Je n’ai pas été recontacté depuis. »

Le dernier témoignage de Carone a eu lieu le même jour que le procureur général américain Bill Barr a déclaré que le ministère de la Justice n’avait pas vu de preuves de fraude à une échelle qui aurait pu affecter les résultats des élections du 3 novembre. Les avocats du président Donald Trump, qui a allégué une fraude massive au Michigan et dans d’autres États du swing qui auraient été remportés de justesse par son rival démocrate Joe Biden, ont répondu en disant que le DOJ n’avait pas trouvé de preuves suffisantes parce qu’il n’avait pas cherché.

«Nous avons rassemblé de nombreuses preuves de vote illégal dans au moins six États, qu’ils n’ont pas examinés», les avocats Rudy Giuliani et Jenna Ellis ont déclaré dans un communiqué. «Nous avons de nombreux témoins qui jurent sous serment qu’ils ont vu des crimes commis en rapport avec la fraude électorale. À notre connaissance, pas un seul n’a été interrogé par le DOJ. »

Le FBI fait partie du DOJ. En plus de ne pas interroger les témoins connus de l’équipe juridique de Trump, le DOJ n’a audité aucune machine à voter ni utilisé ses pouvoirs d’assignation pour rechercher la vérité, selon le communiqué.

Carone avait déjà soumis un affidavit sous serment détaillant certaines de ses allégations, notamment en disant que des camions qui étaient censés livrer de la nourriture aux agents du scrutin avaient effectivement amené «Des milliers et des milliers de bulletins de vote.» Dans une décision plus tôt ce mois-ci refusant une injonction pour arrêter la certification des résultats des élections du Michigan, un juge d’un tribunal d’État a conclu que la description par Carone des événements au centre TCF n’était pas crédible car d’autres affidavits ne portaient pas les mêmes accusations.

Carone a travaillé au centre TCF, où les votes de Detroit ont été comptés, pendant environ 26 heures combinées le 3 novembre et le 4 novembre. Pendant tout ce temps, elle a dit qu’elle n’avait vu aucun bulletin de vote pour Trump. « Ça c’est effrayant, » dit-elle. « Il n’y a aucune raison à cela. »

Les grands médias ont déclaré Biden vainqueur de l’élection le 7 novembre, et il a progressé dans les choix du Cabinet et la mise en place de son administration. Mais Trump continue de contester les résultats dans les États swing, le plus récemment avec un procès intenté mardi pour annuler la victoire de Biden dans le Wisconsin. Il traîne Biden par environ 154000 voix au Michigan.

