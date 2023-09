Un entrepreneur du Département d’État américain accusé d’espionnage — RT World News

Le ministère américain de la Justice a accusé un ancien entrepreneur du gouvernement d’espionnage pour le compte d’un État étranger non précisé, affirmant qu’il avait volé « Top secret » matériel et l’a transmis aux agents de renseignement à l’étranger.

Le DOJ a annoncé l’affaire jeudi, inculpant Abraham Teklu Lemma, 50 ans, citoyen américain naturalisé né en Éthiopie, de deux chefs d’accusation d’espionnage pour son rôle présumé dans une affaire « complot visant à fournir des informations sur la défense nationale pour aider un gouvernement étranger ».

«Lemma a copié des informations classifiées à partir de rapports de renseignement et en a supprimé les marques de classification. Lemma a ensuite retiré les informations, qui étaient classées SECRET et TOP SECRET, des installations sécurisées du Département d’État. » ont déclaré les responsables. Ils ont ajouté qu’il utilisait « une application cryptée » envoyer les données à un employé d’un gouvernement étranger.















Lemma a travaillé comme entrepreneur privé pour plus d’une agence fédérale américaine, selon les documents déposés devant le tribunal, et a servi comme administrateur informatique pour le Bureau du renseignement et de la recherche du Département d’État lorsque les crimes présumés ont eu lieu. Tenir un « Top secret » autorisation, son travail l’autorisait à accéder à des documents classifiés dans certaines circonstances, bien qu’il soit tenu d’obtenir une approbation formelle avant de le faire.

Le suspect occupait également un deuxième emploi comme « analyste en gestion de contrats » pour le DOJ, qui lui a également donné accès à certains dossiers secrets, a affirmé le gouvernement.

Lemma a été arrêtée fin août à la suite d’une longue enquête du FBI et est depuis lors détenue par le gouvernement fédéral. Selon le Washington Post, le Bureau a été informé du prétendu stratagème d’espionnage après des examens de sécurité à la suite d’une fuite majeure du garde national du Massachusetts, Jack Teixeira, plus tôt cette année. L’incident a marqué l’une des plus grandes violations de renseignements de l’histoire des États-Unis, obligeant les responsables à se démener pour déterminer comment une grande quantité de documents secrets s’est retrouvée sur Internet.

Outre les deux chefs d’accusation d’espionnage, qui pourraient entraîner la peine de mort s’il est reconnu coupable, Lemma a également été inculpé séparément du « conservation volontaire d’informations sur la défense nationale » une infraction passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.