L’application Groxery, qui compte déjà plus de 5 000 téléchargements sur IOS et 45 000 téléchargements sur Android, permet aux utilisateurs de réserver les articles dont ils ont besoin. L’application connecte ensuite la commande aux épiceries les plus proches et promet de faire livrer les articles dans les 70 minutes ou moins.

