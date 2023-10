Un entrepreneur détaille les hauts et les bas de la propriété des petites entreprises

RALEIGH, Caroline du Nord — Johnny Hackett, propriétaire du Black Friday Market au centre-ville de Raleigh, sera le premier à vous dire que l’année écoulée a été difficile.

«Cela m’a vraiment coûté cher. Et je travaille sans arrêt depuis, vous savez, probablement environ cinq ou six ans maintenant. Donc vraiment pour moi, c’est comme entrer dans un bon état mental où, vous savez, je n’absorbe pas tellement ça », a déclaré Hackett.

Marché du vendredi noir ouvert en décembre 2020. Hackett est également le fondateur de Black Dollar NC, une carte d’entreprises appartenant à des Noirs, et a ouvert l’espace de coworking The Factory en 2022. Il a cependant fermé ses portes plus tôt cette année.

Comme de nombreux propriétaires de petites entreprises, Hackett a fait face à une pandémie, a traversé les hauts et les bas de l’économie et a tenté de se regrouper lorsque les partenariats communautaires n’ont pas abouti.

« Je pense que ces décisions, en pensant que nous obtiendrions le soutien d’autres partenaires communautaires et d’autres personnes qui nous ont essentiellement élevés et nous ont tenus à ce niveau élevé au cours des deux dernières années, vous savez, ce symbole des entreprises appartenant à des Noirs dans le ville de Raleigh », a-t-il déclaré. « Peut-être que j’ai bu un peu trop de Kool-Aid et que je pensais qu’ils allaient venir à la table et nous aider. Et cette aide n’est jamais arrivée. Ce n’est pas grave, vous savez, parce que, encore une fois, quand vous parlez d’obtenir de l’aide, pour un plan de sauvetage, c’est peut-être juste quelque chose que les gens ne sont peut-être pas disposés à faire. »

Hackett est reconnaissant du soutien que lui et son équipe ont reçu pour le Black Friday Market.

« Nous avons d’excellents partenaires immobiliers avec Empire Properties. Ils sont à nos côtés depuis le premier jour et respectent vraiment ce que nous faisons. Nous ne pourrions pas faire ce travail sans Empire. Et donc, vous savez, les avoir dans notre coin et vouloir que nous soyons ici sur le long terme a été un réel avantage pour nous. Et nous serons là et nous continuerons à travailler chaque jour, vous savez, pour redresser le navire, si vous voulez », a déclaré Hackett. .

Malgré les défis, Hackett se dit fier de la réputation de l’entreprise et souhaite garder les portes ouvertes à la communauté le plus longtemps possible.

«Je me soucie du travail. Ce serait facile d’arrêter », a expliqué Hackett. « Mais vous savez, je suis tellement passionné par ça. »