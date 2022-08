Un entrepreneur de West Kelowna vise le conseil municipal

Un entrepreneur de West Kelowna fait une offre pour le conseil municipal lors des élections municipales d’octobre.

Dans un communiqué, Garrett Millsap, originaire d’Okanagan, a déclaré qu’il avait travaillé pour des entreprises du Fortune 500 et a ajouté que son initiative la plus récente était Rad Relish Co., une entreprise alimentaire locale de la ferme à la table.

Millsap siège également au conseil d’administration de la Kelowna Métis Association depuis 2017.

« Ma décision de me présenter au conseil municipal découle de mon dévouement indéfectible envers cette communauté », a déclaré Millsap. “En tant que personne qui vit, travaille et joue ici, je veux créer une ville durable et prospère non seulement pour les gens incroyables de West Kelowna, mais aussi pour ceux de la génération de mes enfants.”

Millsap a déclaré qu’il prévoyait d’apporter un élément d’organisation et de bon sens à l’approche du conseil :

Assurer l’abordabilité pour les familles de West Kelowna (taxes, services publics et frais de loisirs);

Efficacité à l’hôtel de ville (des processus lourds rendent les choses difficiles à faire);

Sécurité publique (dimensionnement approprié de la police, des pompiers, des ambulances et de l’application des règlements 24 heures sur 24);

De l’eau potable propre (en veillant à ce que la nouvelle installation de traitement de l’eau de West Kelowna soit de classe mondiale pour les générations futures);

Infrastructure (routes, trottoirs, pistes cyclables et drainage);

Parcs et aires de jeux accessibles à tous (aménagement d’espaces de parc non utilisés);

Le développement durable et la création d’un centre-ville porteur d’avantages économiques et culturels pour les générations futures.

Son site Web de campagne est Millsap pour le West Kelowna Council.

