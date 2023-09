Un entrepreneur de l’IRS a divulgué des informations fiscales sur les Américains les plus riches – DOJ

Les procureurs américains ont accusé le suspect d’avoir volé les déclarations de revenus de « milliers » de millionnaires, dont celle de Donald Trump.

Un consultant de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a été inculpé pour avoir prétendument volé et divulgué aux médias les déclarations de revenus de riches Américains – y compris, semble-t-il, le président de l’époque, Donald Trump.

Charles Littlejohn, un entrepreneur de 38 ans de l’IRS à Washington, est accusé de divulgation non autorisée d’une déclaration de revenus et encourt une peine maximale de cinq ans de prison, a annoncé vendredi le ministère américain de la Justice (DOJ). Il aurait volé et diffusé illégalement les documents financiers privés de milliers d’Américains parmi les plus riches.

Selon l’acte d’accusation, Littlejohn a volé les informations relatives à la déclaration de revenus d’un haut fonctionnaire du gouvernement, désigné dans les documents judiciaires comme étant « Fonctionnaire public A. » CNN et d’autres médias ont rapporté que le responsable mentionné dans l’acte d’accusation était Trump, selon une source non identifiée proche du dossier.

Le New York Times et ProPublica auraient reçu les documents fiscaux et, selon les procureurs, les fuites ont conduit à de nombreux articles basés sur les documents volés par Littlejohn. Les médias n’ont pas été accusés d’actes répréhensibles par le DOJ. Un porte-parole de ProPublica a déclaré à CNN que le média « ne connaît pas l’identité de la source qui a fourni cette mine d’informations sur les impôts payés par les Américains les plus riches. »

Le New York Times a obtenu des décennies de déclarations de revenus pour Trump et ses entreprises et a publié plusieurs articles basés sur ces documents en 2020 et 2021. L’ancien président avait longtemps refusé de rendre publiques ses déclarations de revenus, invoquant le fait que ses déclarations étaient vérifiées par l’IRS. .

Lorsque les démocrates du Congrès ont rendu publics certains dossiers fiscaux de Trump à la fin de l’année dernière, il a déclaré que ces documents prouvaient à quel point il avait réussi en tant que promoteur immobilier. « Les déclarations de revenus de Trump montrent une fois de plus à quel point j’ai réussi avec fierté et comment j’ai pu utiliser l’amortissement fiscal et diverses autres déductions fiscales comme incitation à la création de milliers d’emplois et de magnifiques structures et entreprises. » il a dit.

Trump a poursuivi sa nièce, Mary Trump, en septembre 2021, alléguant qu’elle avait élaboré un « complot insidieux » pour obtenir et libérer ses déclarations de revenus. Il a affirmé qu’elle avait divulgué ses dossiers fiscaux pour faire de la publicité pour son livre sur l’empire immobilier de la famille.