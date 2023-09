Un entrepreneur de l’État et du ministère de la Justice accusé d’espionnage au profit de l’Éthiopie

Commentez cette histoire Commentaire

Un employé contractuel des départements de l’Etat et de la Justice a été inculpé d’espionnage, ont annoncé jeudi les procureurs américains, accusé d’avoir transmis des informations classifiées depuis août 2022 à un responsable associé aux services de renseignement éthiopiens. Abraham Teklu Lemma, 50 ans, de Silver Spring, Maryland, a été inculpé dans le cadre d’une La plainte du 23 août a été descellée jeudi pour trois chefs d’accusation : complot, collecte ou fourniture d’informations sur la défense nationale pour aider un gouvernement étranger, et possession non autorisée et conservation volontaire d’informations sur la défense nationale, ont déclaré des responsables du ministère de la Justice et du FBI. Les deux premiers chefs d’accusation sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à la prison à vie et le dernier, d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Un avocat de Lemma n’a pas pu être identifié dans l’immédiat.

Dans un communiqué annonçant les accusations, le bureau du procureur américain et le bureau extérieur du FBI à Washington ont déclaré que Lemma était un citoyen américain naturalisé éthiopien qui disposait d’une autorisation Top Secret/SCI et d’un accès à des systèmes classifiés en tant qu’administrateur informatique pour le Département d’État et en tant que analyste de gestion pour le ministère de la Justice. Il a été arrêté le 24 août, mais l’audience prévue jeudi devant un juge fédéral à Washington n’a pas eu lieu, et aucune information n’était immédiatement disponible sur le système public du tribunal.

Un affidavit d’accusation publié par le ministère de la Justice allègue que depuis février 2022, Lemma a copié des informations classifiées secrètes et très secrètes de plus de 100 rapports de renseignement et a retiré des informations d’installations sécurisées sans autorisation. En août et septembre de la même année, Lemma aurait transmis des informations classifiées sur la défense nationale au responsable associé aux services de renseignement éthiopiens, notamment des images satellite et des informations liées aux activités érythréennes dans la région éthiopienne du Tigré.

Les documents d’accusation ne nomment pas l’Éthiopie, mais accusent Lemma d’espionnage pour le compte d’un pays dont il était auparavant citoyen, avait des liens familiaux et s’est récemment rendu. Une déclaration sous serment du FBI décrivait également des activités militaires conformes à celles des rebelles armés combattant à l’époque les soldats alliés des gouvernements éthiopien et érythréen.

Selon le FBI, Lemma a communiqué avec le responsable étranger par chat crypté, où ils ont discuté de l’activité militaire rebelle et Lemma a envoyé des photos d’un « complexe militaire ». Le responsable a déclaré à Lemma, lors de ces discussions : «[i]C’est formidable d’identifier les centres de commandement et les centres logistiques déployés à l’avant.

Dans une autre communication, le responsable étranger a déclaré : «[i]Il est temps de continuer votre soutien », et Lemma a répondu : « Roger ça ! selon la plainte. Le responsable étranger aurait salué les efforts de Lemma, déclarant : «[a]toujours ce beau pays a [sic] des personnes spéciales qui scarifient [sic] leur vie pour protéger notre fière histoire. Tu t’en souviens toujours. Peu importe les résultats.

Le FBI a déclaré qu’une recherche autorisée dans les comptes électroniques de Lemma sur des réseaux non sécurisés avait confirmé qu’il possédait des informations classifiées sur la défense nationale, notamment des copies photographiques numériques, des notes et des cartes qu’il avait envoyées au responsable étranger.

Pendant quatre jours en août, Lemma a été observé en train d’examiner des rapports de renseignement classifiés en dehors de son accès autorisé en utilisant le système informatique classifié du Département d’État et en accédant à des portails classifiés non ministériels, soit en écrivant des informations sur des feuilles de papier qu’il a pliées et emportées hors du département. dans ses poches ou copiant et collant des informations dans des documents qu’il a gravés sur un CD/DVD et qu’il a été observé en train de ramener chez lui, selon le FBI.

Plus récemment, le 18 août, les archives du Département d’État indiquent que Lemma a effectué environ 10 téléchargements, dont la plupart ont été classés au niveau « TOP SECRET » ou « SECRET ».

Le FBI a déclaré que Lemma avait également été vu en train de décourager avec colère un employé d’une succursale bancaire du Maryland de déposer une déclaration de transaction en devises alors qu’il tentait de déposer plus de 11 700 dollars le 15 juillet, peu de temps après avoir copié sans autorisation au moins 16 rapports de renseignement. La transaction faisait partie de plus de 55 000 $ de dépôts datant du début de 2022 qu’un agent chargé du dossier a jugé suspects.