Un entrepreneur autochtone ne représentera pas les «Indiens symboliques» dans le différend avec un hôpital de la Colombie-Britannique

Un entrepreneur autochtone veut que le gouvernement provincial abroge l’entente qui régit la construction d’un hôpital de 1,4 milliard de dollars sur l’île de Vancouver.

Jon Coleman, le propriétaire de Jon-co Contracting, a lancé l’appel lundi après-midi à l’Assemblée législative provinciale lors d’une conférence de presse après avoir écouté la période des questions, où les partis d’opposition ont attaqué le gouvernement néo-démocrate pour avoir exclu les travailleurs autochtones de travailler dans un hôpital de la vallée de Cowichan, près de Duncan.

Coleman a déclaré que l’accord sur les avantages communautaires administré par BC Infrastructure Benefits l’empêche, ainsi que d’autres entrepreneurs autochtones sous l’égide de Khowutzun Development Corporation, de travailler sur le projet parce que les entreprises et les travailleurs ne sont pas membres de syndicats acceptés par BCIB.

« Je ne dis pas que l’hôpital ne peut pas être construit à Cowichan », a déclaré Coleman. « Je ne dis pas qu’il ne devrait pas être construit. Ce que je dis, c’est qu’il faut abolir l’ABC. Cela n’aide pas nos contribuables et cela n’aide pas Cowichan dans son ensemble. C’est irrespectueux. »

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a répété lundi des déclarations antérieures selon lesquelles KDC est désormais éligible pour soumissionner pour des travaux sur le site de l’hôpital de Cowichan sans avoir à se syndiquer. Cette promesse n’a pas satisfait Coleman, qui s’est demandé pourquoi l’administrateur de l’ABC décide de ce que les Premières Nations peuvent faire sur leur territoire traditionnel.

« Le gouvernement doit reconnaître et respecter la gouvernance de la tribu Cowichan et ce que nous avons à offrir », a-t-il déclaré. «Le tokenisme doit sortir de la porte. Je ne vais pas représenter les Indiens symboliques. C’est faux.”

L’appel de Coleman était la dernière ligne d’attaque contre la gestion du projet par le gouvernement, qui, selon les critiques, a trois ans de retard et 850 millions de dollars de plus que le budget.

Le leader parlementaire libéral de la Colombie-Britannique, Todd Stone, a qualifié les ententes d’avantages communautaires d’ententes « frauduleuses » qui discriminent 85 % des travailleurs de la construction de la Colombie-Britannique.

«Les membres des tribus Cowichan se voient refuser la possibilité de travailler sans entrave sur des projets situés sur leurs territoires traditionnels, des terres qu’ils ont données», a ajouté Greg Kyllo, député libéral de la Colombie-Britannique pour Shuswap.

Ellis Ross, député libéral de la Colombie-Britannique pour Skeena, a frappé une note comparable.

« Les aînés des tribus Cowichan ont fait don d’un terrain à la province pour construire l’hôpital de Cowichan », a déclaré Ellis. « Ensuite, le premier ministre a dit aux tribus Cowichan qu’elles ne pouvaient pas travailler à moins de payer les agents syndicaux qui les soutenaient politiquement. C’est une histoire coloniale d’il y a 100 ans.

La chef des Verts de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, qui est la députée provinciale de la région, a également critiqué le gouvernement la semaine dernière.

Dix s’est levé à plusieurs reprises pour défendre son gouvernement.

“Je suis sûr que tout le monde… comprend ce que cela signifie, ce que cela signifiait mercredi dernier, et ce que cela signifie maintenant, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à soumissionner sur le projet et, bien sûr, à travailler sur le projet sans changer leur main-d’œuvre », a-t-il déclaré.

Il a dit que la moyenne de l’industrie pour la participation autochtone à de tels projets est de 6 %.

« Sur le projet Cowichan, c’est bien plus de 20 % », a-t-il dit. Il a également souligné que “(toutes les personnes) travaillant à l’hôpital de Cowichan vivent à moins de 100 kilomètres de l’hôpital”.

Coleman a remis en question les chiffres de Dix et a souligné que presque la main-d’œuvre du projet était autochtone avant l’ABC, car son entreprise avait aidé à nettoyer le site des arbres, pour être exclue plus tard.

Coleman a déclaré que l’exclusion de son entreprise du projet avait eu un impact financier et mental sur lui. Mais il a juré de pousser son cas.

“Ce n’est pas juste, ce n’est pas juste et je ne serai plus piétiné et je continuerai à revenir ici jusqu’à ce que nous ayons des documents indiquant où nous en sommes.”

