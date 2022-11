Un entrepôt de style Amazon aidant un migrant sur cinq à traverser la Manche a rapporté 6 millions de livres sterling

C’est l’entrepôt de style Amazon qui a aidé un migrant sur cinq à traverser la Manche l’été dernier.

Les gangsters qui ont utilisé le hangar vert rouillé pour stocker des bateaux et du carburant ont gagné environ 6 millions de livres sterling grâce à un service d’approvisionnement de type vente par correspondance aidant à expédier des migrants en Angleterre.

On estime qu’un gang de passeurs a engrangé des millions en aidant les migrants à traverser la Manche Crédit : AFP

Graeme Culliford du Sun On Sunday a visité le hangar utilisé par le gang de passeurs Crédit : Peter Jordan

Du matériel a été transporté hors de France pour des passeurs afin de trafiquer des migrants

Toujours en liberté, ils auraient organisé le transport de milliers de migrants qui ont atteint le Royaume-Uni cette année.

Le Sun a trouvé dimanche l’entrepôt du gang dans une route défoncée à la périphérie de Quesnoy-sur-Deûle, dans le nord de la France.

Douze bateaux, 12 moteurs hors-bord, 700 gilets de sauvetage, 108 pompes à air et 700 litres de carburant ont été confisqués par la police, qui l’a qualifiée de “plus grande saisie d’équipement nautique jamais réalisée”.

Lorsque notre journaliste a visité le hangar, il y avait peu de signes de la présence du gang après le raid.

Les seuls vestiges de l’opération étaient un transpalette qui aurait pu être utilisé pour soulever des moteurs hors-bord et réparer des pièces.

Un tribunal de Boulogne-sur-Mer, où cinq ressortissants français et un irakien ont été poursuivis pour leur participation au racket, a appris qu’il pouvait être comparé à la société en ligne Amazon compte tenu de la logistique impliquée.

Le tribunal a appris que le gang proposerait des forfaits de 70 000 £ comprenant un bateau, quatre bidons d’essence, 40 gilets de sauvetage et un gonfleur.

Une trentaine de personnes payant entre 2 000 et 10 000 £ chacune utiliseraient alors une seule embarcation pour effectuer la traversée.

Des sources d’Europol ont déclaré que les escrocs avaient aidé 2 600 migrants à tenter le voyage à travers la Manche – 20% du total – mais seulement 1 500 se sont rendus en Angleterre.

Une grande partie du kit provenait d’Allemagne plutôt que de France, où les ventes de bateaux pneumatiques semi-rigides sont interdites dans de nombreux endroits.

Les Stooges profitant de la liberté de circulation de l’UE sont payés 250 £ pour les faire venir d’Allemagne.

L’opération de contrebande n’a été découverte que par hasard lorsque des agents ont arrêté le chauffeur Fares Seraiche, 20 ans, aux Coquelles, près du tunnel sous la Manche.

Les restes du matériel de contrebande étaient toujours dans le hangar après la descente de police Crédit : Peter Jordan

Des patchs pour réparer les dommages aux bateaux pneumatiques ont également été vendus aux migrants Crédit : Peter Jordan

Il a été retrouvé avec des gilets de sauvetage et d’autres équipements nautiques dans sa voiture.

Les agents ont analysé ses appels, ce qui les a conduits aux autres passeurs.

Le tribunal a entendu Cherrine Réhimine, 29 ans, et Gaye Ozkum, 23 ans, récupérer du matériel en Allemagne et le conduire à travers les Pays-Bas et la Belgique jusqu’au hangar.

Les données de leur téléphone portable ont permis de localiser des conducteurs, dont Alexander Penders et Ahmed Amine, tous deux âgés de 21 ans, qui ont également été arrêtés et inculpés.

Ce mois-ci, les cinq ont été condamnés à entre 18 mois et cinq ans de prison.

Le juge a décrit le gang comme “une organisation bien gérée” responsable de “20% des traversées de migrants cet été”.

Un sixième passeur présumé sera jugé en février.