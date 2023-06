Un entrepôt de camionnage près de Wheaton Bible Church pourrait obtenir le feu vert – Shaw Local

Un promoteur immobilier logistique se prépare à construire un entrepôt et un terminal de camions sur North Avenue entre Carol Stream et West Chicago.

Le comité de développement du conseil du comté de DuPage a approuvé Groupe Timber Hilldemande d’allégement de zonage pour construire un entrepôt sur une propriété non constituée en société près de Église biblique de Wheaton. Le conseil du comté au complet devrait procéder à un vote final mardi.

L’entrepôt proposé sera exploité par un seul locataire — Mainfreight — à l’angle nord-est de North Avenue et de Morton Road. Timber Hill Group, une société de capital-investissement de Chicago, demande l’autorisation du conseil du comté de construire une installation de 47 100 pieds carrés. De cela, le terminal routier occuperait environ 37 100 pieds carrés.

Le projet reflète un marché immobilier industriel actif le long du corridor North Avenue. Amazon a signé un bail en 2021 pour 141 000 pieds carrés du North Avenue Commerce Center à proximité, un entrepôt construit de manière spéculative pour les locataires du commerce électronique.

Dans tout le comté, le taux de vacance industrielle était de 3,4 % au premier trimestre de cette année, contre 4,1 % dans le comté de Cook, selon les données de CoStar citées dans un rapport de l’alliance de développement économique Choose DuPage.

Le développement de Timber Hill comprendrait un stationnement entièrement pavé avec 81 quais de chargement, 44 places de stationnement pour tracteurs et 86 places de stationnement pour remorques. Le site contient actuellement un stationnement pour camions de gravier et deux petits bâtiments. Trine Construction, basée à St. Charles, est propriétaire de la propriété depuis plus de 30 ans.

« Nous estimons que nous respectons toutes les normes et qu’il s’agit d’une amélioration significative sur place par rapport à ce qui existe aujourd’hui », a déclaré Connor Harmon, directeur associé du développement de Timber Hill, aux membres du conseil du comté cette semaine. « Nous réduisons le nombre de trajets routiers par jour. Nous incluons l’infrastructure des eaux pluviales. Et nous proposons de construire une installation de classe A, qui n’existe pas sur place aujourd’hui.

Dans une lettre du 10 mai adressée à la commission d’appel de zonage du comté, les responsables de Carol Stream ont exprimé certaines inquiétudes concernant la circulation, à la fois sur Morton Road et à l’intersection de North Avenue.

Mais le développeur a travaillé avec le Département des transports de l’Illinois pour concilier ces préoccupations, disent les responsables du comté.

Dans le cadre de sa recommandation, la commission d’appel du zonage indique que le promoteur doit se conformer à une liste de conditions. L’une stipule qu’il n’y aura pas d’utilisation de la propriété les samedis et dimanches qui entrerait en conflit avec les schémas de circulation associés à l’église biblique de Wheaton à l’ouest du site. Le comité de zonage recommande également qu’il n’y ait pas de sommeil ou de nuit sur la propriété, en particulier par les employés et les entrepreneurs de Mainfreight.

Les heures d’ouverture proposées sont de 7 h à 17 h du lundi au vendredi.

https://www.dailyherald.com/news/20230622/trucking-warehouse-near-wheaton-bible-church-could-get-green-light