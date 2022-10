Un entraîneur sportif de Genève aide un étudiant souffrant d’une urgence médicale à la danse Homecoming – Shaw Local

Lorsque l’entraîneure sportive de l’école secondaire de Genève, Nicole Collins, s’est portée volontaire pour chaperonner la danse des retrouvailles de l’école le 17 septembre, elle ne savait pas qu’elle finirait par aider un élève en cas d’urgence médicale.

Après que la senior Bridget Archbold, 17 ans, se soit effondrée en dansant dans le gymnase de l’école, puis ait cessé de respirer, Collins est passé à l’action pour administrer la RCR.

Bridget Archbold (à gauche), senior du lycée de Genève, a subi un événement médical lors de la danse de retour de l’école et a été aidée par Nicole Collins, une entraîneuse sportive certifiée sous contrat avec le district via ATI Physical Therapy. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Les gens m’appellent un héros, et oui, je m’appellerais un héros, mais dans mon esprit, je faisais mon travail. Si je n’avais pas été là, le résultat aurait pu être très différent », a déclaré Collins. « Je sais que je lui ai sauvé la vie. C’est quelque chose que je suis formé pour faire… répondre aux situations d’urgence.

Collins, diplômée du lycée de Genève en 2013, supervisait des élèves à l’extérieur du gymnase lorsqu’elle a entendu la musique s’arrêter brusquement vers 21 heures. Elle a déclaré que lorsqu’elle est entrée dans le gymnase pour voir ce qui s’était passé, elle a vu un administrateur de l’école portant Bridget.

“J’ai vérifié son pouls, et il n’y avait pas de pouls. Je l’ai roulée sur le dos de son côté, et une fois qu’elle était sur le dos, j’ai commencé la RCR et fait des compressions », a déclaré Collins. « J’ai demandé à un [school] administrateur pour obtenir le [automatic external defibrillator] à l’extérieur du gymnase, et un autre administrateur a vidé le gymnase. Il y avait un policier genevois [at the dance] qui a appelé une ambulance. J’ai fait deux séries de RCR et au deuxième tour, elle a commencé à tousser et a repris conscience.

Archbold a déclaré qu’elle ne se souvenait pas d’être tombée au sol ou d’avoir subi une RCR. Elle a dit qu’à son réveil, le gymnase était vide et qu’elle se sentait très confuse.

“J’ai commencé à pleurer parce que j’avais l’impression d’avoir ruiné [the dance] pour tout le monde », a-t-elle déclaré. “Ça fait mal de voir mes pairs si bouleversés par ce qui m’est arrivé. Quand je suis retourné à l’école, tout le monde était si inquiet et a dit qu’il était content que j’aille bien.

Les ambulanciers paramédicaux ont transporté Bridget à l’hôpital Northwestern Medicine Delnor à Genève, où elle a subi des tests. Elle a été renvoyée chez elle plus tard dans la nuit. Les tests ont montré qu’elle n’avait pas de problèmes cardiaques, mais avait subi une crise, a déclaré Bridget.

Le père de Bridget, Jeff Archbold, a déclaré que son « cœur s’était presque arrêté » lorsqu’il a reçu l’appel de l’école au sujet de ce qui était arrivé à sa fille. Il a dit qu’il était très reconnaissant que Collins soit au bal.

“C’est très effrayant de recevoir un appel de l’école le samedi soir pour apprendre que votre enfant s’est effondré, a fait une crise et a cessé de respirer”, a-t-il déclaré. « Je suis si heureux que nos écoles prennent le temps de former le personnel sur la façon d’effectuer la RCR. Un temps précieux s’écoule rapidement lorsqu’une personne est en détresse physique. La capacité de Nicole à reconnaître la situation et à agir rapidement était incroyable. C’était vraiment un travail d’équipe de la part de l’école. Ainsi, le personnel de GHS a vraiment brillé ce soir-là au [Homecoming] Danse. Ils nous ont appris une grande leçon sur ce que signifie être préparé.

Bridget subira d’autres tests pour déterminer ce qui a causé sa crise. Elle dit qu’elle est « effrayée » et « stressée » parce qu’elle n’a pas encore de diagnostic définitif.

« Nous finirons par découvrir [what caused the seizure]mais je ne veux pas que cela me limite, moi et mes activités », a-t-elle déclaré.

Bridget et Collins ne s’étaient jamais rencontrés avant le bal des Retrouvailles. À son retour à l’école, Bridget a apporté des fleurs à Collins, une tasse et une note manuscrite pour la remercier.

“C’était vraiment sympa de la voir. J’ai l’impression qu’elle m’a sauvé la vie. Si elle n’était pas là, ils auraient probablement attendu pour faire la RCR, et j’aurais pu mourir », a déclaré Bridget. « Le choc de ce qui s’est passé ne s’est pas encore vraiment dissipé. Mais je suis heureux de la façon dont mes pairs et l’école ont géré [the situation].”

Collins a déclaré que Bridget lui avait fait “le plus gros câlin” quand les deux se sont rencontrés.

“Cela me fait me sentir beaucoup mieux de la voir entrer dans ma salle d’entraînement et de voir qu’elle reçoit les soins de suivi dont elle a besoin”, a déclaré Collins. “Le principal est venu vers moi pour s’assurer que j’allais bien, m’a remercié d’être [at the dance] et les professeurs sont tous venus et m’ont remercié. Cela me fait du bien, parce que c’est ce à quoi je suis formé. J’apprécie que tout le monde me contacte pour s’assurer que je vais bien. Je suis content que Bridget aille bien.

Après des années de formation, c’était la première fois que Collins devait administrer la RCR, a-t-elle déclaré. Il était beaucoup plus difficile de l’administrer sur une personne que sur un mannequin, a-t-elle déclaré.

“C’est effrayant, mais en même temps, vous l’avez pratiqué”, a déclaré Collins. « Il est beaucoup plus difficile de faire des compressions plus profondes sur un sternum, mais on ne sait jamais quand des choses comme celle-ci se produiront. Je crois que tout arrive pour une raison, et moi étant [at the dance] a définitivement fait la différence. Je pense qu’à l’avenir, je continuerai à m’impliquer davantage dans les danses, donc [the school district] a cette tranquillité d’esprit que si quelque chose devait se reproduire, ils ont quelqu’un là pour les aider.