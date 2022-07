Un entraîneur russe martèle un journaliste américain après des spéculations sur sa fille

Eteri Tutberidze s’en est pris au journaliste de patinage artistique Dave Lease

L’entraîneur russe de patinage artistique Eteri Tutberidze a qualifié le journaliste américain Dave Lease “plein de merde” après avoir alimenté la spéculation selon laquelle la fille de Tutberidze pourrait passer à l’équipe américaine tout en discutant d’aspects de sa vie privée.

Des rumeurs ces dernières semaines ont affirmé que la fille de Tutberidze, Diana Davis, et son partenaire de danse sur glace Gleb Smolkin espéraient gagner une place dans l’équipe américaine et avaient subi une session de “surveillance” sous l’œil d’entraîneurs du New Jersey.

Il a également été affirmé que Davis, né aux États-Unis, avait épousé Smolkin en Amérique plus tôt cette année, avec Lease partageant un certificat de mariage sur les réseaux sociaux.

Le journaliste a évoqué la situation parmi d’autres sujets sur le thème de la Russie dans les récents épisodes de son émission “Comme la lame tourne”qui semblent avoir été portées à l’attention de Tutberidze.

En réponse jeudi à un message de Lease’s “La leçon de patinage” Compte Instagram, Tutberidze a écrit : «Dave, tu es tellement plein de merde. Vous n’avez ni conscience, ni honneur.

« Vous ne respectez pas les autres, parce que vous n’avez rien accompli vous-même.

« Vos déclarations humilient les gens autour de vous. Honte à toi.”

Le compte Twitter de The Skating Lesson a partagé la réponse de l’entraîneur russe, écrivant : “Le moment de cela suggère que Tutberidze a regardé le dernier As The Blade Turns.”

Le moment de cela suggère qu’Eteri Tutberidze a regardé le dernier As The Blade Turns. https://t.co/p7QB8uU8vQ pic.twitter.com/UUWUaDIVZ8 — La leçon de patinage (@SkatingLesson) 14 juillet 2022

La fille de Tutberidze, Davis, s’est elle-même rendue sur Instagram au début du mois pour répondre aux rumeurs de son mariage avec Smolkin et rejoindre l’équipe américaine, affirmant qu’il y avait eu “Beaucoup de fausses informations.”

“Nous sommes des athlètes de l’équipe nationale russe et nous sommes impatients de commencer la nouvelle saison”, a écrit le jeune de 19 ans.

“Quant à notre vie personnelle, nous essayons de la protéger et espérons la compréhension et le tact des fans et des journalistes.”

Smolkin et Davis faisaient partie de l’équipe du Comité olympique russe (ROC) aux Jeux d’hiver de Pékin en février, se classant 14e dans l’épreuve de danse rythmique.

Tutberidze, 48 ans, est l’un des entraîneurs les plus renommés du patinage artistique mondial et a forgé une lignée régulière de champions mondiaux et olympiques ces dernières années.

Cela inclut la championne féminine de Pékin 2022 Anna Shcherbakova et la médaillée d’argent Alexandra Trusova.

Cependant, un scandale a entouré une autre des stars adolescentes de Tutberidze alors que la favorite Kamila Valieva a été mêlée à une rangée résultant d’un échantillon de dopage positif pris plusieurs semaines avant les Jeux olympiques.

Tutberidze a été critiquée par des personnes comme le président du CIO, Thomas Bach, qui l’ont accusée d’avoir créé un “refroidissement” atmosphère avec son traitement de Valieva, bien que l’entraîneur ait reçu une défense acharnée dans son pays natal et de Valieva elle-même, âgée de 16 ans.

Le test positif de Valieva pour le médicament pour le cœur trimétazidine fait toujours l’objet d’une enquête par l’Agence antidopage russe (RUSADA), l’équipe russe niant tout acte répréhensible et affirmant que la substance aurait pu pénétrer dans son corps par contamination avec des médicaments que son grand-père prenait.

Des questions ont également été posées sur le retard de plusieurs semaines par le laboratoire accrédité par l’AMA en Suède qui a traité son échantillon.

Les patineurs russes sont actuellement interdits de tous les événements organisés par l’Union internationale de patinage (ISU) en raison du conflit en Ukraine.