Un entraîneur pédagogique du comté d’Union accusé d’avoir en sa possession du matériel pédopornographique

Un entraîneur pédagogique de 56 ans du district des écoles publiques du comté d’Union a été arrêté et inculpé mardi de 10 chefs d’accusation d’exploitation sexuelle au deuxième degré sur mineur, a déclaré le shérif dans un communiqué de presse.

Une cyber-information a conduit Jeffrey Schneider, de Waxhaw, à être accusé d’avoir et de télécharger des images signalées comme pédopornographiques.

Les détectives ont déclaré que Schneider est coach pédagogique à la Sun Valley Middle School et à la Sun Valley High School.

Le bureau du shérif du comté d’Union a perquisitionné le domicile de Schneider dans le lotissement Skyecroft tôt mardi matin.

Des appareils électroniques ont été saisis et Schneider a été placé en garde à vue.

Les responsables des écoles publiques du comté d’Union ont placé Schneider en congé administratif en attendant le résultat de l’enquête pénale. UCPS a embauché Schneider en août 2015.

« Nos détectives ont constaté une augmentation significative des cas d’exploitation en ligne au cours des dernières années », a déclaré le shérif Eddie Cathey dans le communiqué de presse. « Ces délinquants croient qu’ils peuvent commettre leurs crimes sur Internet et qu’ils ne seront jamais tenus responsables de leurs actes. Mon bureau reste déterminé à identifier, localiser et appréhender les prédateurs en ligne afin que nous puissions assurer la sécurité de nos enfants et adolescents. J’encourage tous les parents locaux à surveiller l’activité Internet de leurs enfants et à signaler toute communication suspecte que leur enfant pourrait recevoir.

Schneider reste actuellement détenu en vertu d’une caution garantie de 50 000,00 $. Sa prochaine date d’audience prévue est le 8 novembre.

«Je suis vraiment furieux»

Certains parents de Sun Valley ont déclaré à Channel 9 qu’ils étaient bouleversés, non seulement par les accusations portées contre Schneider, mais aussi par la façon dont ils avaient été informés par le directeur.

« Pour informer les parents dans un e-mail, aussi bref soit-il, et ensuite je lis ce que le shérif a envoyé », a déclaré un parent qui n’a pas souhaité être identifié. « Cela ne couvrait pas la moitié de cela. »

Le message de l’école n’identifiait pas Schneider et indiquait seulement qu’un employé avait été arrêté dans le cadre d’une affaire de crimes sur Internet contre des enfants.

«J’ai reçu un message vocal du directeur disant qu’il y avait eu un incident avec un entraîneur pédagogique», a déclaré la mère Jennifer Kirakidis.

Le message de l’école ne mentionnait pas non plus une perquisition au domicile de Schneider, ce qui a contrarié Kirakidis.

« J’ai dû aller sur la page du shérif du comté d’Union et j’y ai trouvé toutes les informations. Rien de l’école, ce qui m’a rendu furieux », a déclaré Kirakidis.

Certains parents étaient frustrés de ne pas avoir obtenu une image plus claire de la part des chefs d’établissement.

« Certains enfants ne connaissent peut-être pas un pédophile, alors il peut se lier d’amitié avec un enfant et ils ne savent peut-être pas que leur vie est en danger avec un pédophile », a déclaré un parent.

Message du directeur Harvey aux parents de Sun Valley :

« Bonsoir les parents, voici le Dr Harvey. Je souhaite vous faire part d’une situation impliquant un de nos employés. Un coach pédagogique affecté au Sun Valley Middle and High School par l’UCPS a été arrêté aujourd’hui dans le cadre d’une enquête en cours sur les crimes contre les enfants sur Internet. L’UCPS a mis l’employé en congé en attendant le résultat de l’enquête.

« Parents, je sais que vous avez peut-être des questions sur cette affaire, mais comme il s’agit d’une enquête active avec le bureau du shérif du comté d’Union et d’une affaire de personnel, je ne suis pas libre de partager des détails ou de répondre à des questions. Les administrateurs des écoles et des districts travaillent avec les forces de l’ordre sur cette enquête.

« Nous nous soucions de nos étudiants et de leur bien-être. Si votre élève a besoin de parler à un conseiller, le personnel sera disponible pour lui apporter son soutien.

«Nous apprécions votre partenariat avec Sun Valley Middle and High School. Merci et bonne soirée. »

