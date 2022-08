Un entraîneur gagnant de Preakness inculpé dans une affaire de violence domestique

ALBANY, NY (AP) – Un éminent entraîneur de chevaux basé à New York dont le vote anticipé a remporté les Preakness Stakes de cette année fait face à une accusation de violence domestique pour avoir prétendument poussé une femme dans un escalier et tenté de l’étouffer, ont annoncé jeudi les autorités.

Chad Brown, 43 ans, a été interpellé jeudi matin à Saratoga Springs pour obstruction respiratoire, un délit.

La police a reçu une plainte vers 23 heures mercredi d’un appelant qui a déclaré “qu’ils étaient dans une altercation avec M. Brown”, a déclaré le sergent de police de Saratoga Springs, Paul Veitch. Brown a été arrêté et a passé la nuit dans une zone de détention de la police en attendant sa mise en accusation.

Le procureur de district adjoint Kayla Potter a déclaré au juge que Brown avait poussé la femme dans les escaliers, l’avait clouée au sol et avait tenté de l’étouffer avant de la jeter hors de la maison.

Brown a plaidé non coupable et a été libéré moyennant une caution de 2 500 $, a déclaré Veitch. Un message sollicitant des commentaires a été laissé à l’avocat de Brown.

Brown est bien connu dans la communauté des courses de chevaux. Il possède une entreprise de courses de chevaux appelée Chad C. Brown Inc., et ses chevaux ont remporté le Preakness en 2017 et 2022. Il est également quatre fois lauréat du prix Eclipse en tant que meilleur entraîneur du pays.

Brown a eu des démêlés avec la justice ces dernières années. En 2019, Brown a été condamné à payer plus de 1,6 million de dollars après que le département américain du Travail a découvert qu’il n’avait pas payé les heures supplémentaires du personnel de son entreprise.

Maysoon Khan, L’Associated Press