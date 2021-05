Un entraîneur de pom-pom girls perd la dent lors d’un tour de fronde de 300 pieds de haut, regardez une vidéo hilarante

Il n’est pas rare de perdre des objets de valeur lors d’une balade dans un parc à thème et lors d’un incident récent, un homme a perdu sa fausse dent lors d’une balade en lance-pierre. Le clip, initialement partagé par Jeremy Cook sur TikTok, est également devenu viral sur d’autres plateformes de médias sociaux. James Dunham, 30 ans, un entraîneur de pom-pom girls, profitait du trajet Slingshot de 300 pieds de haut quand soudain sa fausse dent de devant s’est envolée. L’homme criait d’excitation alors que le trajet montait et descendait, mais avant qu’il ne puisse l’attraper, la dent est tombée de sa bouche, comme on peut le voir dans les images d’une minute de trajet. La caméra du tour a capturé le moment où James était assis à côté d’une fille, criant quelques instants avant que la dent ne s’envole alors qu’il essayait de l’attraper.

Alors qu’il se rend compte de ce qui s’est passé et le traite, il se tait et se tourne vers la fille pour lui demander si elle voulait entendre quelque chose de vraiment fou et continue en expliquant qu’il a de fausses dents qui se sont envolées quand il a crié. La fille se mit à rire hystériquement alors que James souriait pour lui montrer l’écart nouvellement formé entre son sourire.

Rapports miroir que le clip a recueilli plus de 8,9 millions de vues sur TikTok. Plus tard, James a partagé une autre vidéo expliquant comment il avait perdu sa vraie dent.

Dans la section des commentaires, James a précisé que l’incident s’est produit le 5 mai et que la fille assise à côté de lui était l’un des membres de l’équipe de cheerleading qui avait peur de partir seule. James a ajouté qu’il avait le mariage de son frère le week-end suivant, il devait donc se refaire une dent trois jours avant le mariage.

