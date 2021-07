Un entraîneur de la NFL extrêmement expérimenté quitte son emploi après avoir refusé de prendre un coup de Covid-19 lors du premier départ sans vaccination du football – rapport

Dans une décision annoncée cet été, les patrons de la NFL ont ordonné à tout le personnel du niveau d’entraînement d’élite désigné «Tier 1» du sport de fournir une raison religieuse ou médicale valable pour ne pas être vacciné.

Dennison, 63 ans, qui a remporté le Super Bowl à trois reprises en tant qu’entraîneur des Broncos de Denver, où il a également passé toute sa carrière de joueur, a mis fin à ses deux saisons en tant qu’entraîneur de la ligne offensive des Vikings et co- coordonnateur parce qu’il a choisi de ne pas suivre le traitement, selon des sources ESPN.

Les entraîneurs qui perdent le statut de haut niveau ne peuvent pas être sur le terrain, dans les salles de réunion ou avoir des interactions directes avec les joueurs, ce qui conduit l’entraîneur adjoint de la ligne offensive Phil Rauscher à remplacer Dennison, selon le rapport.

#Vikings L’entraîneur/coordinateur du jeu de course de l’OL Rick Dennison quitte l’équipe après avoir refusé le vaccin COVID-19, par @CourtneyRCronin. Il occupe le poste depuis 2 ans. Phil Rauscher a été promu entraîneur adjoint de la ligne offensive pour combler le poste de Dennison – Ari Meirov (@MySportsUpdate) 23 juillet 2021

Les Vikings doivent organiser leur premier camp d’entraînement mercredi, alors que les 39 ans de Dennison dans le sport senior devraient être importants pour aider le patron recrue Klint Kubiak, un homme de 34 ans promu au rôle que son père, Gary, avait précédemment détenu.

Dennison avait passé des décennies à travailler avec Kubiak senior chez les Broncos, les Houston Texans et les Baltimore Ravens.

Vendredi après-midi, heure locale, les Vikings n’avaient ni répondu publiquement au rapport ni fait de déclaration sur leurs plateformes officielles au sujet de l’entraîneur qui a aidé à ramener Dalvin Cook à une saison monstre en 2020.

Cook est devenu le premier joueur du Minnesota à courir pour au moins 1 500 verges et 15 touchés en une seule saison, représentant près d’un tiers des verges de mêlée des Vikings et donnant au joueur de 25 ans le deuxième taux le plus élevé de la NFL.

Ils ne l’ont pas licencié en raison de son état de santé, ils le licencient parce qu’il ne peut pas faire le travail en raison d’un choix personnel (qu’il a parfaitement le droit de faire). S’il ne veut pas être vaxé, sur la base des directives de la NFL d’hier, il pourrait mettre l’équipe en danger afin qu’elle passe à autre chose. – Brad Mahomes I (@FerrariMahomes) 23 juillet 2021

Les fans étaient divisés alors que le rapport se répandait que Dennison était devenu le premier entraîneur de la NFL à perdre son emploi après avoir refusé de se faire vacciner, beaucoup se demandant si la mesure constituerait une violation des droits et d’autres affirmant que le vétéran avait été libre de faire un choix l’équipe n’était peut-être pas d’accord.

« Ils ne l’ont pas licencié en raison de son état de santé », a soutenu un, parlant parmi une majorité apparente de critiques qui ont montré peu de sympathie envers Dennison. « Ils le licencient parce qu’il ne peut pas faire le travail en raison d’un choix personnel, qu’il a parfaitement le droit de faire.

Il s’agit de gagner en équipe. Dennison ne voulait pas être un joueur d’équipe et est donc devenu consommable. pic.twitter.com/7Toge6uQJb – John C (@snoqskier) 23 juillet 2021

Et il n’a pas été licencié, il a choisi de démissionner parce qu’il refusait de suivre les protocoles obligatoires de la NFL décrits pour la sécurité des joueurs et du personnel pendant une pandémie mondiale mortelle. Nous ne pouvons pas avancer à moins de le contenir. — #Britney libre ! Fille – Dernier Jedi (@GeekBrenda) 23 juillet 2021

« S’il ne veut pas être vaxé, sur la base des directives de la NFL, il pourrait mettre l’équipe en danger, alors ils passent à autre chose. »

Un autre a fait écho : « Il n’a pas été licencié. Il a choisi de démissionner parce qu’il refusait de suivre les protocoles obligatoires de la NFL décrits pour la sécurité des joueurs et du personnel pendant une pandémie mondiale mortelle. Nous ne pouvons pas passer à autre chose à moins de le contenir. »

imaginez jeter le sac sur 2 coups qui prennent 10 minutes de votre temps et ils vous protègent et protègent les autres et donnent le bon exemple – Akinola Verissimo (@AkinolaGG) 23 juillet 2021

Un vétéran de l’US Navy qui se décrit lui-même a rétorqué : « La société a perdu la tête collectivement à cause d’un virus qui tue bien moins d’un pour cent [of people].

« Je ne peux regarder aucun sport sans être bombardé de conneries et maintenant c’est le pas vers le totalitarisme d’entreprise qui mettra fin à mon fandom NFL et à celui de beaucoup d’autres. »

Un animateur de média a déclaré : « Imaginez jeter le sac [money] sur deux clichés qui prennent 10 minutes de votre temps, protégez-vous et protégez les autres et donnez le bon exemple. »