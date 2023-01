Un entraîneur de hockey junior congédié après avoir attrapé un joueur adverse

SOUTH WINDSOR, Conn. (AP) – Un entraîneur adjoint de hockey pour jeunes du Connecticut a été congédié après avoir attrapé un joueur adverse et l’avoir fait tomber sur la glace vers la fin d’un match de tournoi dans le New Hampshire le soir du Nouvel An.

Corey Sutherland, qui est également policier à Vernon, Connecticut, était l’entraîneur impliqué dans l’incident du 31 décembre à Hooksett, New Hampshire, a confirmé vendredi la police de Vernon. La police a ouvert une enquête interne.

La South Windsor Youth Hockey Association a déclaré mercredi dans un communiqué que l’entraîneur avait été “licencié et interdit d’entraîner” dans tous les événements de l’association, mais elle n’a pas nommé l’entraîneur.

“Ce type d’action n’est pas révélateur de notre organisation et de ce que nous nous efforçons d’être”, a déclaré l’association. “Nous nous opposons fermement et sommes offensés par ce type d’action.”

Sutherland n’a pas immédiatement répondu à un message électronique sollicitant des commentaires vendredi.

Sutherland était entraîneur adjoint des South Windsor Knights, qui ont perdu le match du 31 décembre 6-0 contre l’équipe St. Nick’s Fully Loaded de Haverhill, Massachusetts.

À environ 5 secondes de la fin du match, la vidéo montre Sutherland tendant la main depuis la boîte de l’équipe et attrapant un joueur qui patinait par le haut de son dos, le faisant tomber sur la glace.

“J’étais dégoûté quand j’ai vu la vidéo”, a déclaré Tama Parsons, entraîneur de l’équipe Haverhill, dans un message Facebook. « Et si (le joueur) était gravement blessé ? Et s’il se cognait la tête sur la glace ?

La police de Vernon a déclaré que Sutherland leur avait divulgué l’incident et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une enquête interne depuis qu’il avait commencé à y travailler en décembre 2020 après une carrière de 20 ans au sein de la police de l’État du Connecticut.

The Associated Press