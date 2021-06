Un entraîneur de GYM risque la prison après avoir envoyé des photos de ses parties intimes à une adolescente du club qu’il fréquentait et avoir dit à une écolière qu’il voulait voir ce qu’il y avait sous ses draps.

Euan Anderson, 22 ans, a ciblé ses victimes sur Snapchat, a annoncé aujourd’hui le tribunal de shérif de Falkirk.

Euan Anderson a envoyé des messages inappropriés et une photo de son pénis à une écolière

India MacLean, chargée des poursuites, a déclaré que les victimes d’Anderson, âgées de 14 et 17 ans au moment des infractions en avril de l’année dernière, étaient toutes deux membres d’un club de gymnastique auquel elles fréquentaient depuis de nombreuses années.

Anderson a été décrit comme un entraîneur mais le club n’a pas été nommé devant le tribunal.

Mlle MacLean a déclaré: « Pendant leur séjour dans ce club, ils avaient tous les deux rencontré M. Anderson.

« L’un des plaignants qualifie M. Anderson d’entraîneur alors qu’elle avait environ 11 ou 12 ans au club de gymnastique. »

Mlle MacLean, la députée fiscale, a déclaré que la plus âgée des deux adolescents avait reçu un message Snapchat d’Anderson alors qu’elle était à la maison vers 22 heures le 11 avril.

Mlle MacLean a déclaré: « Il lui a envoyé une photo de son visage et elle a répondu avec une photo de son œil.

Anderson a comparu aujourd’hui devant le tribunal de shérif de Falkirk Crédit : Andrew Barr – The Sun Glasgow

« Elle a ensuite reçu d’autres Snapchats de M. Anderson, y compris de lui allongé sur un lit portant un boxer, et un dernier message Snapchat de sa part avec une photo de son pénis. »

Mlle MacLean a déclaré que l’adolescente avait ensuite bloqué Anderson sur Snapchat, mais plus tard dans la soirée, la jeune fille de 14 ans a reçu et accepté une « demande d’ami » de sa part sur l’application de messagerie.

Ils ont commencé à parler et M. Anderson lui a demandé de ne pas dire à un responsable spécifique du club, avec qui elle était apparentée, qu’ils étaient amis sur l’application.

Il lui a ensuite envoyé un message lui demandant si elle aimerait « cuiller », et elle a dit non.

Elle a ensuite reçu un Snapchat d’Anderson lui demandant de « la sortir » et elle a de nouveau répondu « non ».

Mlle MacLean a déclaré: « M. Anderson lui a ensuite envoyé un message lui demandant de voir ce qu’il y avait sous ses draps et lui a demandé de lui envoyer des photos de son corps. »

Le tribunal a appris que les deux filles, dont aucune ne peut être identifiée pour des raisons juridiques, ont contacté indépendamment quelqu’un du club au sujet des conversations Snapchat, et la police a été appelée.

Mlle MacLean a déclaré: « M. Anderson a été averti et inculpé et n’a fait aucune réponse. »

Anderson, de Camelon, Falkirk, a plaidé coupable d’avoir intentionnellement fait prendre à la fille plus âgée une image sexuelle en lui envoyant la photo de son pénis et en envoyant des messages à caractère sexuel à la plus jeune pour obtenir une gratification sexuelle ou pour l’humilier, la détresse ou l’alarmer.

L’avocat Simon Hutchison, en défense, a déclaré que la narration des infractions par l’accusation était « très juste et précise ».

Il a déclaré: « Je suis sûr que le tribunal obtiendra des rapports de base, et j’aimerais réserver toute atténuation dont je dispose jusqu’à ce que ces rapports soient préparés. »