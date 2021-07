Un entraîneur de Géorgie sous respirateur avec Covid-19 en Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

L’entraîneur-chef de la Géorgie Levan Maisashvili

La Georgia Rugby Union affirme que son entraîneur de l’équipe nationale a de graves lésions pulmonaires à cause de Covid-19 et a été placé sous respirateur à l’hôpital en Afrique du Sud.

Levan Maisashvili était l’un des six membres de la tournée géorgienne à avoir été testés positifs pour le virus après avoir joué contre l’Afrique du Sud le 2 juillet à Pretoria dans le cadre d’une série organisée pour aider le champion du monde Springboks à se préparer pour la tournée britannique et irlandaise des Lions.

Les cinq autres testés positifs étaient tous des joueurs. Ils se rétablissaient, a annoncé la Georgia Rugby Union, et devaient quitter l’Afrique du Sud dimanche.

Maisashvili n’avait pas été vacciné contre Covid-19, a écrit la porte-parole de l’équipe géorgienne Tatia Beriashvili dans un e-mail à l’Associated Press, malgré le fait que des membres des équipes des Lions d’Afrique du Sud et britannique et irlandais et leur personnel en coulisses aient reçu des vaccins avant leur série. Beriashvili a confirmé que Maisashvili était sous respirateur.

« Tout est fait pour améliorer la condition de Levan Maisashvilis », a déclaré la Georgia Rugby Union.

« Il a été transféré dans l’une des cliniques de haut niveau d’Afrique du Sud, qui est équipée des équipements médicaux les plus modernes pour gérer les patients COVID. »

« Bien qu’il ne soit pas clair quand et où Maisashvili a été infecté, la Géorgie a annoncé qu’elle avait six cas dans son équipe quelques jours après avoir joué contre l’Afrique du Sud, qui avait déjà signalé des cas dans son équipe avant le match. L’épidémie a finalement provoqué l’annulation d’un deuxième prévu Test entre les équipes. »

L’équipe sud-africaine a eu plus d’une douzaine de joueurs et de membres du personnel des coulisses testés positifs pour le virus depuis qu’ils ont commencé à se préparer à la fin du mois dernier. Les Lions britanniques et irlandais ont également eu des tests viraux positifs dans leur groupe.