Un entraîneur de cyclisme allemand renvoyé chez lui après les Jeux olympiques pour avoir crié : « Obtenez les insultes des chameliers, faisant référence à des concurrents africains

La confédération a annoncé la mesure disciplinaire jeudi, bien que Moster ait dit qu’il était désolé. Son président, Alfons Hörmann, a déclaré : « Nous restons convaincus que ses excuses publiques pour les propos racistes qu’il a tenus hier sont sincères », mais a clairement indiqué qu’il avait violé les valeurs olympiques. « Le fair-play, le respect et la tolérance ne sont pas négociables pour l’équipe d’Allemagne », dit le communiqué.

Les commentaires offensants de Moster ont été capturés en direct alors qu’il exhortait le coureur Nikias Arndt à rattraper ses adversaires, l’Erythréen Amanuel Ghebreigzabhier et l’Algérien Azzedine Lagab.

Lagab a réagi calmement aux propos racistes en tweetant : « Eh bien, il n’y a pas de course de chameaux aux #olympiques – c’est pourquoi je suis venu au cyclisme. Au moins, j’étais là à #Tokyo2020.

Team Africa Rising, une organisation qui s’efforce de promouvoir le cyclisme africain à travers le continent, s’est adressé à Twitter pour exprimer son dégoût en termes non équivoques : « C’est totalement inacceptable et des excuses ne suffisent pas. »

Arndt a également été catégorique dans sa réponse au scandale, tweetant : « Je suis consterné par les incidents du contre-la-montre olympique d’aujourd’hui et je voudrais prendre mes distances avec les déclarations du directeur sportif ! Les Jeux olympiques et le cyclisme sont synonymes de tolérance, de respect et d’équité. Il a ajouté qu’il soutenait de telles valeurs « 100%. »

Après la course, Moster s’est excusé pour les insultes, déclarant aux médias allemands : « Dans le feu de l’action, et avec le fardeau global que nous avons ici en ce moment, mon choix de mots était erroné. »

Ce n’est pas le premier scandale raciste à frapper les Jeux olympiques de Tokyo. Cette semaine, le commentateur grec Dimosthenis Karmiris a été limogé après avoir fait des remarques inappropriées en direct sur le joueur de tennis de table sud-coréen Jeoung Young-sik. Il a dit: « Leurs yeux sont étroits, donc je ne peux pas comprendre comment ils peuvent voir la balle bouger d’avant en arrière. »

Avant même que les jeux ne commencent véritablement, une chaîne de télévision sud-coréenne a dû s’excuser pour les graphismes inappropriés utilisés lors de sa diffusion de la cérémonie d’ouverture, dans laquelle elle avait utilisé une image de Tchernobyl pour représenter l’Ukraine et une photo des troubles civils pour représenter Haïti.

