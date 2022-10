Un entraîneur de boxe décède dans un accident de la route alors qu’il voyageait pour voir sa paroisse participer aux demi-finales des Jeux nationaux

Un entraîneur de boxe basé à Mumbai, Dhananjay Tiwari, est décédé dans un accident de la route alors qu’il voyageait à vélo de la ville métropolitaine à Gandhinagar dans le Gujarat pour regarder son quartier, Nikhil Dubey du Maharashtra, participer à la demi-finale des 36e Jeux nationaux ici .

Après avoir remporté son combat de quart de finale lundi, Nikhil a appelé son entraîneur de longue date Dhananjay à Mumbai et l’a préparé à entreprendre un voyage à vélo jusqu’à Gandhinagar, mais le destin avait autre chose en réserve pour l’entraîneur.

Tiwary est décédé dans l’accident au moment où Nikhil a remporté la demi-finale des 75 kg contre le boxeur des Services Sumit Kundu.

« Il a eu un accident en chemin. C’était son rêve que je gagne mon combat aujourd’hui et que je me batte pour la médaille d’or. Son nom était Dhananjay Tiwary », a déclaré un Nikhil ému après son combat.

“Je lui ai parlé hier. Je lui ai dit que j’avais un combat avec Sumit (Kundu). Il m’a dit qu’il viendrait. Il a dit qu’il savait que j’avais la capacité de le battre et de remporter l’or. Il a dit qu’il viendrait pour le combat. Il venait pour le combat.

“Ce fut un grand choc pour moi (sa mort). À un moment donné, je me demandais comment je pouvais me battre. Mais c’est ce qu’il voulait et qu’il espérait de moi alors j’ai dû me battre. C’est très important de gagner l’or ici », a déclaré Nikhil.

Nikhil participera à la finale et se rendra à Mumbai pour assister aux funérailles de l’entraîneur. « Avant, il adorait conduire. Il avait un Enfield et il parcourait régulièrement de longues distances avec. Il avait voyagé à Goa plusieurs fois dans le passé. Il était dans la troisième voie et tout à coup un tracteur est passé de la première voie à la troisième voie », a déclaré Nikhil, donnant des détails sur l’incident.

Nikhil a été encadré par Dhananjay pendant huit ans dans son club et l’entraîneur apportait également un soutien financier à la famille. “Il était mon aîné quand j’ai commencé. Il m’a beaucoup soutenu non seulement sur le ring mais aussi dans ma vie car la situation (financière) de ma famille n’était pas très solide. Il est avec moi depuis huit ans. Je m’entraîne à West Malad à Mumbai aux côtés de monsieur au club de boxe Dhananjay. Il aurait environ 32 ans », a déclaré Nikhil, rappelant son association avec l’entraîneur.

Le premier rendez-vous de Nikhil avec le sport a commencé à l’école lorsque son professeur Nilesh Sharma lui a remis une paire de gants et l’a encouragé à rejoindre l’académie Sports Authority of India (SAI), où son association avec Dhananjay a commencé.

“Quand j’étais à l’école, nous avions une journée sportive, où ils nous présentaient d’autres sports. Un jour, ils lui ont donné ses gants et nous ont suggéré d’essayer la boxe. Notre professeur de sport Nilesh Sharma nous a dit d’aller à SAI si nous voulions en savoir plus », a-t-il déclaré.

“Mon premier souvenir de Dhananjay monsieur était quand j’étais sur le terrain pour la première fois. Il venait de l’entraînement. Il m’a demandé si je voulais devenir boxeur. J’ai dit bien sûr que je le ferai. Il a dit qu’allez-vous réaliser en tant que boxeur? J’ai dit que je battrais n’importe qui devant moi.

« Il a dit : ‘Es-tu sûr ?’ J’ai dit que je le ferais. Même si je dois. J’aurais eu environ 12 ans à l’époque », a-t-il déclaré en se remémorant sa première rencontre avec son entraîneur.

Nikhil, 22 ans, a perdu son père Premnath Dubey lors de la première vague de Covid-19 et est désormais soutenu par ses frères, Shaklesh Dubey, Abhishek et Deepak Dubey. « Mon père est mort dans la première vague du Covid. A cette époque, tout était partout. Mes frères travaillent dans le domaine de l’assurance et ils ont été d’un grand soutien », a-t-il déclaré.

Nikhil, qui a subi une opération du LCA en 2020, a été hors jeu pendant deux ans. A son retour sur le ring, il s’est incliné face à Sumit en demi-finale des championnats nationaux et a voulu venger sa défaite mardi.

“J’ai subi une opération du LCA en 2019, donc je me suis reposé pendant 2 ans. Je ne suis revenu sur le ring qu’en 2021 où j’ai joué les championnats nationaux seniors. J’ai perdu en demi-finale contre Sumit Kundu. Cette fois, bhaiyya m’a dit que tu méritais l’or », a-t-il déclaré.

