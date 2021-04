Barney Harris, qui travaillait à l’Union Academy de Monroe, a été abattu alors qu’il tentait de voler des stupéfiants et de l’argent dans la cachette du gang, selon des responsables.

Menant une double vie, Harris faisait partie d’une organisation criminelle rivale dont le but principal était de voler le cartel de nouvelle génération de Sinaloa.

Le 8 avril, dans le cadre d’un « équipe de personnes », Harris s’est faufilé dans un parc à roulottes pour soulager une cachette utilisée par le cartel de ses biens précieux.

En entrant en premier, Harris aurait capturé Alonso Beltran Lara – un membre du cartel – qui a par conséquent été ligoté puis touché à la tête à deux reprises lors d’une exécution de gangs.

À un moment donné du raid, un autre membre du cartel est entré en scène et un « vieille fusillade dans l’ouest » Une fusillade a éclaté, selon le shérif du comté d’Alamance, Terry Johnson.

« Ce qui a été trouvé, ce sont plus de 30 enveloppes d’obus dans la remorque et à l’extérieur de la remorque, et trois autres maisons mobiles, dans ce parc en particulier, avec des impacts de balles à l’intérieur » a expliqué Johnson de ses découvertes à son arrivée sur le site.

Les flics ont également trouvé Harris abattu portant un masque et un gilet pare-balles, ce qui n’a malheureusement guère aidé contre la puissance des armes de haute puissance du cartel.

Les enquêteurs ont par la suite découvert cinq armes à feu, 7 000 dollars en espèces et plus d’un kilo d’une substance supposée être de la cocaïne, alors que l’on craint également des représailles encore plus violentes de la part du cartel.

NOUVEAU: Union Academy Charter School répond à de nouveaux détails sur la mort d’un enseignant. Alamance Sheriff a déclaré que Barney Harris, qui enseignait et entraînait à l’UAC, avait été abattu lors d’une fusillade avec des membres d’un cartel de la drogue mexicain. pic.twitter.com/sK0lRckUv0 – Drew Bollea (@Drew_WCCB) 14 avril 2021

« Quand nous avons affaire au cartel mexicain de la drogue, quelqu’un va probablement mourir à cause de cela », Johnson a expliqué.

« Les cartels mexicains, ils n’oublient pas. Ils vont rembourser quelqu’un quelque part, et cela m’inquiète. »

Pendant ce temps, la communauté Monroe est sous le choc de la perte d’un cher « père, mari, professeur et entraîneur ».

«Mon cœur est brisé, mon cœur est brisé» mentionné La femme de Harris. «Je suis avec mon mari depuis 21 ans.»

«Il a fait tout ce que Dieu voulait qu’il fasse, et Dieu voulait qu’il rentre chez lui. Mon cœur est pur avec ça. C’est cassé, mais c’est pur avec ça, » elle a ajouté.



« Je n’ai jamais vu mon père tomber, je n’ai jamais vu mon père pleurer, » son fils – l’un des trois enfants – a déclaré tout en révélant que Harris vivait selon une devise de «Tout l’amour, pas de peur.»

«Mon père a tout donné à 100%.»

Un parent de son école a déclaré: «Nous adorons la famille.»

«Mon mari est allé à l’université avec l’entraîneur Harris. Il a entraîné mon neveu. Cela a été une période difficile, il nous manquera beaucoup.