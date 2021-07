Un entraîneur de baseball est abattu et son fils blessé « après qu’un homme armé de la rage au volant ait tiré sur sa voiture alors qu’il conduisait sur l’autoroute »

Un entraîneur de baseball JEUNESSE a été tué et son fils a été blessé dans une fusillade sur une autoroute de la rage au volant mardi soir dans le Minnesota.

Jay Boughton a été abattu alors qu’il ramenait son fils chez lui après avoir entraîné un match, a annoncé la police.

L’entraîneur de baseball bien-aimé Jay Boughton a été tué dans un drive-by alors qu’il rentrait chez lui mardi soir Crédit: Plymouth MN PD

La police de Plymouth pense que le tueur de l’entraîneur de baseball conduisait une Ford Expedition de couleur claire ou peut-être une réclamation Chevrolet Tahoe ou Suburban Crédit: Plymouth MN PD

« Le fils de Jay, Harrison, était dans la voiture avec lui, lorsqu’un autre véhicule s’est arrêté à côté d’eux et a tiré sur Jay alors qu’il conduisait », a déclaré Bjerke, a rapporté NBC News après le retour du père et du fils d’un match de baseball contre Coon Rapids.

Les coups de feu mortels ont été signalés vers 22 heures mardi soir alors que Boughton se dirigeait vers l’autoroute 169 à Plymouth à environ 15 miles à l’ouest du centre-ville de Minneapolis, selon le chef de la police de Plymouth, Erik Fadden.

Le policier en chef a suggéré que Boughton et l’autre conducteur avaient eu une sorte d’altercation sur la route qui a conduit aux coups de feu, a rapporté KTSP.

Le fils de Boughton a survécu à la fusillade et à l’accident avec quelques blessures, a déclaré le service de police de Plymouth.

MISE À JOUR : 3 photos supplémentaires de véhicules suspects de la fusillade mortelle de la nuit dernière sont disponibles. La police recherche un SUV de couleur claire – Ford Expedition, Chevy Tahoe ou Suburban, ou un véhicule similaire avec des dommages signalés au pare-chocs arrière du côté conducteur. Plus d’informations : https://t.co/tHDLpKmCWM pic.twitter.com/A7X4UFpbu8 – Police de Plymouth, Minnesota (@PlymouthMNPD) 7 juillet 2021

Boughton et le conducteur auraient été engagés dans une altercation avant que les coups de feu ne retentissent Crédit: Plymouth MN PD

Fadden a confirmé que les agents qui ont répondu « ont déterminé que le conducteur du véhicule avait été blessé par balle » et qu’il est décédé des suites de ce qui « a pu être une sorte d’altercation de la circulation entre les deux conducteurs ».

La police de Plymouth a publié des photos de surveillance et a affirmé que le tireur s’était enfui dans ce qui était décrit comme un SUV de couleur claire – peut-être un Ford Expedition ou un Chevrolet Tahoe ou Suburban « ou un véhicule similaire ».

Une fois que les coups de feu ont été tirés, Boughton a dévié de l’autoroute et s’est écrasé sur le parking d’un immeuble d’appartements sur Lancaster Lane North.

Le père a été transporté au North Memorial Medical Center et déclaré mort.

Le fils de Boughton a été blessé mais est sorti de l’hôpital mardi soir Crédit: Plymouth MN PD

Son fils a été soigné et est sorti de l’hôpital la même nuit.

Un témoin s’est souvenu avoir entendu la collision tonitruante après que la voiture de Boughton a percuté son immeuble.

« J’ai entendu un crash très fort, un crash très fort », a déclaré à KTSP une habitante du complexe d’appartements, qui n’a donné que son prénom Michelle.

« Je suis une personne de foi, et j’étais comme penser à lui.

« Je sentais que j’avais besoin de sortir et de lui faire une prière pour lui et sa famille. »

Un ami proche de la famille de Boughton s’est souvenu du leader et mentor de baseball comme ayant une « influence absolument positive sur les enfants en tant qu’entraîneur ».

John Ripka a été brisé par la perte lors d’une interview avec KARE 11.

« Mon cœur va à sa femme Kristin et à sa famille, leurs deux enfants », a-t-il déclaré. « Probablement qu’un jour, plus tard ce soir, ça va me frapper, que Jay est parti. »

« Il va beaucoup nous manquer. Par beaucoup de gens. »