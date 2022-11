Un entraînement tardif mène Nazareth devant Sycamore, dans le jeu du titre de classe 5A – Shaw Local

SYCAMORE – Le dos de Nazareth a été contre un mur toute l’année, alors quand les Roadrunners ont fait face à un do-or-drive dans les cinq dernières minutes d’une demi-finale de classe 5A contre Sycamore, ils étaient prêts.

Justin Taylor a ramassé 28 verges au troisième et court pour amener les Roadrunners dans la zone rouge, puis trois joueurs plus tard, Logan Malachuk a trouvé Zach Hayes pour une passe de touché de 7 verges, donnant aux Roadrunners une victoire de 10-7 contre les Spartiates.

Nazareth, qui a commencé la saison 2-4 avant de remporter trois matchs de suite juste pour se qualifier pour les séries éliminatoires, se retrouve maintenant avec une victoire dans un championnat d’État.

“Nous savions que nous allions intensifier”, a déclaré Taylor. « Dans des moments comme ceux-là, c’est à ce moment-là que nous intervenons et que nous jouons de notre mieux. Honnêtement, quand il s’agit du fil quand tout est en jeu, quand tout le monde est blessé, tout le monde souffre, nous savons que nous allons survivre à tout le monde, intensifier, garder nos objectifs et continuer à pousser.

Sycamore (12-1) menait 7-3 à la pause. Nazareth (9-4) avait mis en place un petit entraînement au début du quatrième, mais Kiefer Tarnoki a intercepté Malachuk, le deuxième choix du quart-arrière senior du match.

Mais les Roadrunners ont de nouveau réprimé la défense de Sycamore et ont forcé un botté de dégagement. Ils ont repris le dessus avec 4:52 à jouer sur le Sycamore 20.

Alors qu’ils avaient essayé d’utiliser des écrans avec un succès limité au début du match, Malachuk a commencé le drive avec une passe en profondeur à Jaden Fauske pour en ramasser 21. Face à un troisième -et-1 au Sycamore 37, les Roadrunners ont mis Taylor à quart-arrière et il en a ramassé 28, de loin le plus gros gain de terrain de la journée pour Nazareth.

L’entraîneur de Nazareth, Tim Racki, a rendu hommage au coordinateur offensif Casey Moran pour avoir retiré le Wildcat.

“Nous y travaillons depuis longtemps et quel temps pour y parvenir”, a déclaré Racki. « Ce n’est pas surprenant parce qu’il le veut sur ses épaules, il veut le prendre en main. Défensivement, offensivement. Il connaît la voie de Nazareth et il dirige énormément ces gars.

Sycamore avait encore plus de 2 minutes pour travailler une fois que Nazareth a pris la tête, prenant le relais sur ses propres 20. Eli Meier n’avait pas réussi de passe pour les Spartans avant le drive, mais les a ramenés au Nazareth 30. Sous pression , il a brouillé sur un premier et 10 avec moins d’une minute à jouer, mais a été intercepté par Lesroy Tittle. Hayes a eu une interception plus tôt dans le match contre Meier.

“Il était encore temps”, a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan. « Il nous restait trois temps morts. Ces gars vont toujours jouer. On va jouer jusqu’au bout et c’est ce qu’on a fait.

Nazareth a eu la première chance de marquer du match, descendant vers le Sycamore 10. Mais Carter York a eu un gros tacle sur la touche pour arrêter Taylor sur un balayage, puis Lincoln Cooley a limogé Malachuk au troisième essai. Face à un quatrième et un but du 21, Meier a intercepté Malachuk à la ligne de but et l’a sorti au 7.

Cela a conduit au seul entraînement marqué des Spartans, parcourant 93 verges en 11 jeux sans jamais faire face à un troisième essai. Tyler Curtis a géré la majeure partie du travail sur le lecteur et l’a couronné par une course de 9 verges.

“12-1 maintenant, c’est plutôt… bien, je dirais”, a déclaré le secondeur de Sycamore Ethan Bode. « Perdre face à une école privée en séries éliminatoires, en demi-finale. J’ai disputé deux demi-finales consécutives. Je pensais que nous allions à un championnat d’état. Mais nous avons fait une excellente saison, honnêtement. Chacun a travaillé son [butts] hors toute la saison. Nous ne pouvons pas être déçus de ce que nous avons fait cette saison. Nous devrions être fiers de ce que nous avons fait car nous avons très bien joué à chaque match.

Nazareth a récupéré trois points avant la mi-temps, entrant à nouveau dans la zone rouge de Sycamore. Cette fois, les Roadrunners ont choisi de faire sortir Hayes pour un panier de 33 verges et il l’a coulé avec 47,9 secondes à jouer.

“Pour la quantité d’adversité que nous avons traversée, c’est gratifiant”, a déclaré Taylor. “Pas seulement pour moi, mais pour l’équipe, les entraîneurs, tous ceux qui ont consacré du temps à ce programme. Personne en dehors de Naz ne pensait qu’on arriverait aussi loin. Je suis content que le travail que nous avons fait porte enfin ses fruits.

Sycamore a battu Nazareth 261-221 dans le match, Sycamore en obtenant 219 au sol et Nazareth en obtenant 155 dans les airs. Malachuk était 16e sur 25 avec deux interceptions. Taylor avait 42 verges au sol et 48 verges sur réception en six attrapés.

Les Roadrunners affronteront Peoria samedi à 10 heures à Champaign pour le titre de classe 5A. Peoria a été vainqueur 76-56 contre Morris dans l’autre demi-finale.

Cela semblait peu probable après un départ 2-4, avec l’une de ces victoires une victoire 2-0 contre Kankakee pour commencer l’année. Mais Racki a déclaré que l’équipe n’avait jamais cessé de se battre.

“J’ai eu la chance d’atteindre de nombreux titres d’État en tant qu’entraîneur-chef, mais cette équipe – je n’ai jamais eu une équipe 5-4 qui a grincé dans les séries éliminatoires, gagnant par une semaine de sécurité 1, venez ici “, Racki a dit. « Je n’étais pas concentré là-dessus à l’époque où nous nous grattions pour entrer dans les séries éliminatoires. J’étais concentré sur la croissance. Les grandes équipes contre lesquelles nous avons perdu, certaines de ces équipes jouent encore ou ont perdu dans les quarts et nous avons progressé contre ces équipes. Nous étions en train de nous battre contre les grands garçons, et vous espérez que cela vous aidera lorsque vous arriverez au tournoi.