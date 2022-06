Un entraînement de musculation pour tout le corps à la maison

Les bandes renforcent la force et l’endurance.

L’idée des bandes d’entraînement extensibles a plus de 100 ans. Certains sont de longs tubes minces; certains, comme le mien, sont des boucles épaisses et plates avec des couleurs désignant les niveaux de résistance. Et ils ont vu une résurgence récente lors du boom pandémique du fitness à domicile.

Comme les poids, les bandes d’exercice exercent une pression sur le muscle, ce qui, avec le temps, permet au muscle de s’adapter et de se renforcer. Plus vous étirez la bande, plus la résistance est grande.

Il existe cependant quelques différences essentielles. Les bandes ne dépendent pas de la gravité, de sorte que les gens ne peuvent pas utiliser l’élan pour mettre le poids en position, ce qui peut surcharger les articulations et finalement faire travailler moins les muscles, a déclaré David Behm, professeur et scientifique de l’exercice à la Memorial University of Newfoundland’s School of Human Kinetics. et Loisirs. Les bandes permettent également de se déplacer sur un certain nombre de plans et d’axes différents, a-t-il déclaré, tandis que les poids libres vous limitent principalement aux mouvements de haut en bas.