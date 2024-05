Un entraînement de force pour débutant de 20 minutes

je Il est difficile de savoir exactement par où commencer lorsque l’on débute dans l’entraînement en force. Quels exercices dois-je faire ? Combien de temps dois-je m’entraîner ? Dois-je faire de l’exercice tous les jours ?

« Commencer une nouvelle routine de remise en forme peut sembler écrasant », déclare Rachel Vaziralli, CPT, directrice de la conception du fitness chez Orangetheory Fitness. « Mais n’oubliez pas que tout le monde commence quelque part et que l’étape la plus importante est la première. »

Vous n’avez pas besoin de beaucoup de temps pour effectuer un entraînement de force efficace, ni de vous entraîner tous les jours. Allez-y doucement et augmentez votre entraînement lorsque vous vous sentez à l’aise.

« Si vous débutez dans l’exercice, commencez par deux ou trois séances hebdomadaires. Cela contribue à renforcer la cohérence sans surcharger votre emploi du temps ou votre corps », explique Vaziralli. Elle souligne qu’un bon entraînement est une question de qualité plutôt que de quantité en disant : « Assurez-vous d’effectuer les exercices correctement pour éviter les blessures et maximiser l’efficacité. »

L’entraînement en force est important car il aide à développer et à maintenir une masse musculaire maigre (qui est encore plus importante avec l’âge), à ​​améliorer l’équilibre et la mobilité, à augmenter la densité osseuse et à améliorer la santé cardiaque. En fin de compte, l’entraînement en force nous aide à accomplir facilement les tâches quotidiennes et à continuer de le faire au cours de nos dernières années.

« Commencer une nouvelle routine de remise en forme peut sembler écrasant. Mais rappelez-vous que tout le monde commence quelque part et que l’étape la plus importante est la première. —Rachel Vaziralli, CPT

N’oubliez pas de parler à votre médecin avant de mettre en œuvre une nouvelle routine de remise en forme et assurez-vous d’être à l’écoute de votre corps.

Histoires connexes

« Il est crucial de prêter attention à la façon dont votre corps réagit pendant et après l’entraînement. On peut s’attendre à des douleurs après une nouvelle activité, mais pas à la douleur. Ajustez l’intensité et la durée de votre exercice pour vous assurer de vous mettre au défi sans risquer de vous blesser », explique Vaziralli.

Prenez un tapis, une paire d’haltères (ou quelque chose que vous pouvez utiliser comme poids), activez une superbe liste de lecture et essayez cet entraînement de musculation complet du corps de 20 minutes pour débutants. Effectuez quatre tours deux à trois fois par semaine pour développer votre force et ajoutez des défis à mesure que vous devenez plus fort.

1. Pompes au genou

Commencez en position de planche sur vos genoux avec vos mains juste à l’extérieur de vos épaules. Pliez vos coudes à un angle de 45 degrés pour abaisser votre poitrine jusqu’au sol (ou aussi loin que possible). Éloignez-vous du sol et ramenez-vous à la position de départ. Répétez l’opération pour 10 répétitions.

CONSEIL Lorsque vous êtes prêt à progresser dans ce mouvement, soulevez vos genoux du sol et effectuez des pompes sur vos orteils.

2. S’accroupir

Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches et des épaules et les orteils légèrement tournés vers l’extérieur. Joignez vos mains devant votre poitrine. Pliez lentement vos genoux tout en poussant vos hanches vers l’arrière pour les abaisser vers le sol. Abaissez-vous aussi loin que possible ou jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol. Traversez vos pieds pour revenir en position debout. Répétez l’opération pour 10 répétitions.

CONSEIL Pour un défi supplémentaire, tenez un haltère dans chaque main.

3. Presse à épaules

Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches et tenez un haltère dans chaque main, les bras le long du corps. Vos paumes doivent être tournées vers votre corps. Soulevez les poids sur vos épaules. Faites pivoter vos coudes sur le côté pour que vos paumes soient tournées vers l’avant. C’est votre position de départ. Préparez votre tronc et engagez le bas du corps pour plus de stabilité. Expirez en appuyant sur les deux haltères directement au-dessus de la tête. Continuez à appuyer jusqu’à ce que vos bras soient tendus. Inspirez en ramenant les haltères sur vos épaules. Répétez l’opération pour 8 répétitions.

4. Pont fessier

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol, les bras le long du corps. Serrez vos fessiers et votre tronc, puis passez à travers vos talons pour soulever vos hanches du sol jusqu’à ce que vos hanches et vos épaules soient alignées en diagonale. Remettez vos hanches au sol. Répétez l’opération pour 12 répétitions.

CONSEIL Pour progresser dans cet exercice au fur et à mesure que vous devenez plus fort, vous pouvez tenir un haltère sur vos hanches.

5. Fente inversée

Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches et les mains jointes devant votre poitrine. Reculez votre pied droit et pliez vos genoux jusqu’à ce qu’ils forment tous deux un angle de 90 degrés. Traversez votre pied droit pour revenir à la position de départ. Répétez l’opération pour 6 répétitions. Répétez le mouvement sur votre jambe opposée pendant 6 répétitions.

6. Presse pectorale

Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Tenez un haltère dans chaque main avec vos bras à un angle de 45 degrés. Le dos de vos bras doit reposer sur le sol. Poussez vos bras au-dessus de votre tête jusqu’à ce qu’ils soient droits. Revenez à la position de départ. Répétez l’opération pour 10 répétitions.

7. Planche

Commencez à quatre pattes en position de table avec vos mains directement sous vos épaules et vos genoux directement sous vos hanches. Reculez vos pieds et mettez votre poids sur vos orteils, en gardant vos poignets sous vos épaules. En renforçant vos fessiers et votre tronc, gardez votre corps en ligne droite depuis votre ceinture scapulaire jusqu’à vos pieds. Tenez pendant 45 secondes.