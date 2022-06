Un entraînement complet du corps à faire n’importe où – The New York Times

Comment quelqu’un peut-il s’adapter à un entraînement simple, rapide et complet du corps, n’importe où ?

“Deux mots : sauter à la corde”, a déclaré le Dr Michael Joyner, un passionné d’exercice et physiologiste à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota.

Dans son usage, la phrase est à la fois objet et action. “J’ai une belle corde à sauter en cuir que ma mère m’a donnée quand j’essayais de devenir un joueur de basket-ball plus coordonné au lycée”, a-t-il déclaré. “Quand je voyage et qu’il n’y a aucun équipement, je trouve un endroit pour faire une série de gymnastique suédoise et de saut à la corde.”

Son régime suit. Cela peut être fait en à peine 30 minutes dans une chambre d’hôtel, une chambre d’amis, un garage, un porche, un parc, une allée ou un salon d’aéroport, si vous êtes décomplexé, a-t-il déclaré. Il le fait dans les vestiaires lors des compétitions de natation de ses fils.