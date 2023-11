Un entraînement à faible impact pour la santé mentale

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez faire du cardio ? Pour moi (et je suppose que je ne suis pas seul dans ce cas), c’est un exercice fatiguant, comme la course ou les burpees, qui demande beaucoup de motivation pour souffrir – je veux dire pouvoir – jusqu’au bout.

Cela ne veut pas dire que je n’apprécie pas une bonne séance de transpiration. J’adore le flot d’endorphines après un intense cours de Barry’s Bootcamp ou d’Orange Theory Fitness.

Mais c’est dans ce climat de sueur folle que Espoir Zuckerbrow, créatrice de contenu sur TikTok, a trouvé sa niche en prêchant une approche radicalement différente. « Nous avons tous cette idée en tête que s’entraîner est très intense. Vous allez à la salle de sport, vous portez votre soutien-gorge de sport et tout ça », a-t-elle déclaré à TODAY.com. “Et je ne pense pas que quiconque nous ait jamais dit, hé, bouger son corps peut totalement se résumer à regarder la télévision en pyjama à la maison.”

Signalez le scratch du disque, n’est-ce pas ? Si vous n’êtes pas familier avec son œuvre, regardez la routine matinale de Zuckerbrow : elle a peut-être inventé l’exercice ASMR. Cela implique d’allumer une bougie parfumée, de faire la queue pour ses films préférés, de préparer un café protéiné glacé et de jouer avec diverses lampes au coucher du soleil et à lave pour un éclairage d’ambiance. Le décor est désormais planté pour une activité surprenante : un entraînement « cardio douillet ».

Qu’est-ce que le « cardio douillet » ?

“Je veux que le ‘cardio confortable’ soit un mouvement permettant aux femmes de se réapproprier leur relation avec l’exercice”, a déclaré Zuckerbrow dans l’un de ses articles. Vidéos TikTok.

Un espace cosy

Une boisson savoureuse — pour Zuckerbrow, c’est un café protéiné et de l’eau

Une émission de télévision, un film ou un podcast

Mouvement facile et à faible impact qui vous fait du bien

Régulièrement levée avant l’aube à cause du travail de son petit ami comme serveur de restaurant, Zuckerbrow a eu l’idée un matin alors qu’elle n’arrivait pas à se rendormir. “J’avais déjà du café à la main, j’avais mon pyjama évidemment et mon émission télé réconfortante, mais j’avais très envie de bouger mon corps et j’ai donc fini par sauter sur mon tapis de marche”, se souvient-elle. « Alors j’ai sorti mon appareil photo pour TikTok. J’ai écrit « Cardio… mais rendez-le confortable. » C’est ainsi qu’est né le « cardio douillet ».

Avant que la plupart des gens ne soient réveillés, Zuckerbrow avait fait une brèche dans ses pas quotidiens. Elle portait toujours les chaussettes roses pelucheuses dans lesquelles elle avait dormi. « J’ai toujours été une fille douillette dans l’âme », dit-elle.

Le première vidéo a accumulé près de 2 millions de vues et a donné naissance à une série à succès qui compte désormais des milliers d’utilisateurs qui déclarent que cela les a inspirés à bouger. Zuckerbrow est maintenant en train de déposer une marque pour le terme et de fabriquer sa propre marchandise.

Mais en plus de la vague de retours positifs, elle a également dû faire face à son lot de trolling, principalement de la part de critiques pensant qu’elle ne s’adonne pas à des formes d’exercices plus rigoureuses.

Au contraire, Zuckerbrow a initialement lancé son compte TikTok en tant que page de perte de poids. Elle a réussi à perdre 100 livres grâce à des séances d’entraînement intenses : « Rien de tout cela n’était relaxant, aimant ou confortable du tout », dit-elle. Au contraire, son attitude du tout ou rien envers l’exercice lui a donné « beaucoup de peur et d’anxiété sociale à propos de la salle de sport ». Zuckerbrow a commencé à reprendre du poids et craignait que ses abonnés puissent savoir qu’elle n’allait pas bien dans son parcours de santé. « J’ai juste eu une relation absolument terrible avec l’exercice. Et quand j’ai commencé à faire ce « cardio confortable », c’était pour aider à guérir ça.

« Cozy cardio » : changer votre état d’esprit en matière de fitness

C’est un combat que mène la psychothérapeute Charlotte Fox Weber, auteur de “Dis moi ce que tu veux“, voit souvent dans sa pratique. “Beaucoup de gens sont perfectionnistes à propos de quelque chose comme l’exercice, où il y a ce fantasme du soi optimal qui va tout faire à 100%”, dit-elle. Contrairement à l’effort de soi-même, La philosophie maximale d’un cours Orange Theory Fitness, le « cardio confortable » consiste à « commencer là où vous êtes, plutôt que de vous attendre à des circonstances idéales », explique Weber. “C’est quelque chose qui est possible dès maintenant. Et vous pouvez commencer petit à petit, littéralement, une étape à la fois.”

Weber voit « beaucoup de clients ayant des problèmes corporels ». Pour eux, la possibilité de faire de l’exercice seul d’une manière réellement agréable « aide lorsque vous avez l’impression de ne pas vouloir être exposé », dit-elle. “Nous sommes conditionnés à penser que l’exercice est social, mais pour certaines personnes, c’est un choix personnel de préférer faire de l’exercice sans témoin.”

Ma vidéo vise à romantiser l’idée de l’exercice… Je pense que chaque fois que vous vous entraînez à le rendre amusant, cela devient vraiment comme un moment méditatif d’amour-propre. Espoir Zuckerbrow

Recadrer le temps passé sur un tapis roulant comme quelque chose à espérer plutôt que quelque chose à redouter est une stratégie que Zuckerbrow utilise à dessein. « La majeure partie de ma vidéo consiste à romantiser l’idée de l’exercice. Dans une vidéo d’une minute ou d’une minute et demie, vous ne me voyez m’entraîner ou marcher que pendant environ 20 secondes. Le reste est constitué de choses amusantes, préparer le café, régler les lumières et allumer les bougies. Et je pense que chaque fois que vous pratiquez à rendre cela amusant, cela devient vraiment comme un moment méditatif d’amour-propre », dit-elle.

Les bienfaits du « cardio douillet » pour la santé

Les experts sont d’accord : Zuckerbrow a raison. «Cette vidéo Tiktok est vraiment réconfortante», déclare Denise Chakoian, propriétaire et fondatrice de CORE Cycle.Fitness.Lagree. Chakoian a vu sa part de tendances en matière d’entraînement au cours de ses 30 années dans l’industrie du fitness et elle pense que celle-ci pourrait durer. «J’ai regardé ça et j’ai pensé: ‘Oh, c’est un excellent entraînement de pleine conscience.’ C’était à faible impact, ce n’était pas hardcore et elle le faisait depuis chez elle. Et que vous choisissiez cela parce que vous faites simplement de l’exercice, que vous avez une contrainte de temps ou que vous êtes immunodéprimé, en fin de compte, nous voulons que vous bougez.

Chakoian est une survivante du cancer qui comptait sur l’exercice pour garder son corps fort et son moral pendant la chimiothérapie. Cette expérience l’a inspirée à devenir une spécialiste certifiée de l’exercice contre le cancer. « Pour tout athlète, votre récupération est tout aussi importante que vos entraînements », dit-elle. « Nos corps sont incroyables. Cependant, ils arriveront à un point où ils vous diront que ça suffit.

Chakoian pense que les entraînements « cardio confortables » peuvent être parfaits pour les jours de récupération. “Que vous fassiez simplement une promenade très douce autour du pâté de maisons ou que vous fassiez quelque chose dans votre maison comme des étirements de yoga, cela est en fait utile pour vous préparer à votre prochain entraînement, peut-être plus important”, dit-elle.

Les bienfaits sur la santé mentale peuvent également être importants. “Je crois que le mouvement est un médicament”, déclare Zuckerbrow. “Chaque fois que je fais bouger mon corps, cela m’aide vraiment mentalement.”

Abaisser les barrières à l’entrée pour faire de l’exercice peut également être utile pour ceux qui sont intimidés par la salle de sport, ce qui peut être « une chose intimidante et accablante », selon Weber. Comme Zuckerbrow, certains patients de Weber ont été victimes de honte corporelle. “Surtout si vous ne vous sentez pas athlétique ou prêt à vous engager dans le monde des super-fitness, je pense qu’un énorme avantage pour la santé mentale est de ne pas vous comparer aux autres”, déclare Weber. « Être dans sa propre entreprise et la rendre agréable aide lorsque l’on a l’impression de ne pas vouloir être exposé. Vous pouvez en fait donner la priorité au fait d’être à l’aise dans votre propre maison plutôt que de vous soucier de la présentation.

Comment intégrer le « cardio douillet » à votre routine

Alors que les téléspectateurs sur les réseaux sociaux continuent d’être inspirés par la tendance, Zuckerbrow est ravi d’évangéliser pour le « pur plaisir » de bouger son corps. «Je veux que les gens sachent que ce n’est pas quelque chose que vous devez faire à 5 heures du matin. Vous pouvez absolument faire du « cardio confortable » l’après-midi ou le soir. Le « cardio confortable » est vraiment un état d’esprit axé sur ce qui vous fait vous sentir mieux et sur le fait de trouver un peu de temps pour vous chaque fois que vous le pouvez. »

Pour moi, la promenade nocturne du chien semblait être un moyen idéal d’intégrer l’état d’esprit « cardio confortable » dans ma routine. J’ai échangé mes tâches avec mon mari, qui fait désormais la promenade matinale lorsque l’ambiance est urgente et non détendue. Mais la nuit ? Je suis déjà en pyjama. Le soutien-gorge est enlevé depuis des heures. Je peux enfiler des chaussures et profiter de mon quartier de New York dans sa forme la plus paisible, surtout à cette période de l’année où l’air d’automne est encore suffisamment chaud pour être invitant et où les décorations de vacances font leur apparition. C’est devenu un rituel de détente nocturne que je chéris – et cela ne devient de haute intensité que si l’un de nous aperçoit un écureuil.